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靠視訊電話吸金63億元 徐明賢羈押抗告遭駁
日訊公司負責人徐明賢、徐的日籍妻子安土美津子（Mitsuko Azuchi）利用租售視訊電話吸金63億元，涉違反銀行法，檢調14日搜索後，聲押徐明賢夫妻和幹部李玉龍3人，台北地院15日裁定徐姓夫妻羈押禁見，李50萬元交保。徐姓夫妻抗告，台灣高等法院今駁回。
檢調蒐證發現，徐明賢等人自2013年到2020年間吸收2400名以上的被害人，集團不法所得初估超過新台幣63億元，違反銀行法吸金重罪。有被害人告訴檢調，在收到第1個月的租金後，天訊公司即不再出金，檢調收網後擴大偵辦。
檢調蒐證，徐明賢、安土美津子7年前招攬12名「初期」投資人在全台各地廣設分公司，還曾在台北市復興北路公司總部、世貿中心舉辦投資說明會，吸引投資客挹入資金。徐等人宣稱，天訊、極訊王公司已研發新科技產品，指視訊電話進階到5代的平板電腦，以每組6台視訊電話向投資人收取租售費14萬7000元，投資客拿到視訊電話3個月的準備期後，天訊每月會支付6000元租金。
高等法院認為本案查緝不易，徐姓夫妻的說詞和卷內事證多處不符，還有許多重要案情亟待檢察官調查釐清，故在相關潛在共犯或甚多下線投資者尚未到案的情況下，有事實足認兩人有勾串共犯或證人高度風險。
本案為吸金重罪，徐姓夫妻可能遭重判，高院認為它們有畏罪潛逃可能，加上兩人還有逃亡的資力與能力，若放他們在外將增加勾串或棄保潛逃的風險，裁定駁回抗告確定。
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