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跟著收賄124萬被押 蘇震清助理余學洋150萬交保

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

立委蘇震清的國會辦公室主任余學洋被控向太流公司前董事長李恆隆收賄124萬元，隨檢調查辦貪汙案被羈押禁見近半年；台北地院今天提解余作證、詰問蘇，訊後余聲請以100萬元交保，合議庭認為已無羈押必要，裁定余以150萬元交保，三限，每周一去派出報到。

余學洋被指控的罪名與蘇震清相同，同為貪汙利用職務收賄罪，余去年9月21日起訴移審時，法院召開羈押庭，他辯稱，被檢調查出的相關金流，是李恆隆補貼他的薪水，李還託他買綿羊油、保健食品，只是後來錢沒還給李。

余學洋當時供稱，他2014年才與李恆隆熟識，母親往生時，向李恆隆借了4萬元喪葬費，後來常到李恆隆家裡聊天，向李說明政治局勢並回報陳情案，否認收賄，被法院裁定羈押禁見。

余學洋今天出庭說，父親已年老多病且失智，需要他照顧，羈押期間自己的心血管疾病也加劇，健康狀況每況愈下，希望出去看診並照顧父親；余說，他是家中主要經濟支柱，盼法官讓他以100萬元交保，每周會去新北市新莊分局丹鳳派出所報到。

立委蘇震清辦公室主任余學洋（左）。圖／報系資料照片
立委蘇震清辦公室主任余學洋（左）。圖／報系資料照片

李恆隆 余學洋 收賄 SOGO貪汙案

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