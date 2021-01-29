男子上前妻臉書 PO照散播「此人有武漢肺炎」謠言判3月

吳姓男子與前妻離婚後，仍不時在女方臉書PO文攻擊言論，發洩不滿情緒，去年3月間適值新冠疫情嚴峻防疫期間，吳在前妻的個人臉書頭像照片加註「此人有武漢肺炎」，以不實內容詆毀侮辱，前妻發現後通報衛生局，轉報台南市警局調查，循線發現是吳所為，但他否認犯行，台南地院認事證明確，犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪，處3月徒刑，可上訴。

檢警調查，新冠疫情嚴峻，衛福部去年1月15日公告列為第五類法定傳染病，不滿前妻3月間在他 人臉書貼文下留言，竟以暱稱帳號，將前妻個人臉書頭像照片加註「此人有武漢肺炎」的不實內容後上傳，散播不實訊息。前妻發現後通報衛生局，轉報警察局派員調查。

警方循線找上吳，但他否認犯行。然而，前妻指證歷歷，且有相關臉書頁面截圖照片、通聯調閱查詢單、台南市府線上即時服務系統市民信箱案件處理聯單、衛生局函文等相關資料，認事證明確。

同時，吳於2012年5月間犯散布文字誹謗罪，經桃園地院判處2月徒刑，經高等法院駁回上訴確定，2015年6月間執行完畢。