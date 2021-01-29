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撐夠久！蘇震清押179天不認罪 裁定1000萬交保

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

民進黨立委蘇震清。圖／本報系資料照
民進黨立委蘇震清。圖／本報系資料照

立委蘇震清涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄，羈押禁見179天，台北地院今天進行蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋作證程序，中午結束；蘇震清請求交保，保證不逃亡，合議庭評議考量蘇已無羈押必要，裁定以1000萬元交保，三限，每周去派出所報到。

檢察官起訴認定，蘇震清、余學洋共向李恆隆索賄26次，其中，蘇有7次、余有19次，蘇獲不法所得2580萬元，余獲不法所得124萬元。

今天蘇震清、余學洋「互證」的隔離交互詰問程序中，主僕都未承認收賄犯行。蘇說，國會助理辦理協調會、向行政院的部會發函，他不見得事先知道，除非有部長級官員出席會議；蘇說，余學洋平常私下如何與李恆隆互動，也不過問。

蘇震清表示，立法委員修法是合議制，法案要出委員會才算數，否則就胎死腹中，立委提案有立委版的法案，行政院也要提相對應的法案，但有關公司法第9條第4款所謂「SOGO條款」討論的協調會，他一次都沒有參加過。

合議庭審酌是否延長羈押時，蘇震清說，他是民選立委，與選民訂有契約，所以不會逃亡，蘇說個人有些感觸想說，稱自己平常借錢給朋友，但會還錢的朋友卻很少，所以一直在周轉、調度，因目前還在與人借貸度日，盼如能獲准交保，保金以500萬元為宜。

蘇震清說，交保後可以每周一晚上10點以前，去屏東分局民和派出所報到，因選民服務的範圍很大，南至墾丁佳樂水風景區，車程難以控制，希望報到時間可彈性到晚上12點，另外對於限制住居、限制出境、出海則無意見。

公訴檢察官說，蘇震清犯後態度不佳，自始不認罪，考量蘇的涉案情節，若以500萬元交保並不能確保蘇遵期出庭並接受審判、刑罰，希望合議庭裁以適當保證金。

檢調去年7月31日收網偵查立委貪瀆案，陳超明、廖國棟、蘇震清3名立委羈押禁見，陳、廖分別在去年12月4日、本月15日獲准以500萬元、1000萬元交保，蘇震清今天跟進交保

台北地檢署指控，蘇震清2012年8月在台北市「水戶」餐廳收李恆隆第一筆50萬元支票；2013年7月、9月、12月，蘇收李230萬元支票；2014年10月，蘇收李6張50萬元的支票共300萬元；2015年9月，蘇收李500萬元現金與500萬元支票；2015年12月，蘇在「水戶」餐廳收李1000萬元的支票，檢方認蘇利用職務收賄，蘇否認犯罪。

蘇震清 李恆隆 SOGO貪汙案

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