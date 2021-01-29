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兒遭活活砍死父悲傷過世 年邁母慟失2至親獲判賠280萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園葉姓男子前年因買賣毒品糾紛，拿武士刀活活砍死陳姓友人，陳脖子被劃開、手指遭砍斷，死狀淒慘，刑事依殺人罪等判葉16年3月，陳的羅姓母親提附帶民事損害賠償，主張遭逢喪子之慟，白髮人送黑髮人，依精神撫慰、扶養費求償200多萬元，法院判處葉應賠羅280萬8526元，可上訴。

起訴指出，葉（36歲）、陳2019年6月23日約在葉平鎮的住家談判，2人爆發口角，陳拿出鐵鎚攻擊，葉則取出武士刀砍斷陳手指、頸動脈，陳脖子甚至遭劃開，當場斃命，葉經法院送交精神鑑定認為無精神疾病或精神耗弱，依殺人、槍砲罪，各判他16年、3月。

開庭時被害家屬曾說，向葉求償並非獅子大開口，因陳被砍死後，他父親太悲傷沒多久也過世，留下1名有智能障礙的姊姊，但葉態度輕浮、毫無悔意，認為應該要重判。

羅主張，兒子被砍死時是31歲青壯年，原有大好人生及未來，因葉行凶殺人害兒子慘死，自己更得承受白髮人送黑髮人之慟，依精神撫慰金200萬元，以及扶養費80萬8526元等，共向葉求償280萬8526元。

對此，葉男經通知未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述；民事庭審酌，葉男殺人、違法持有刀械部分，已經刑事各判16年、3月，堪任羅主張事實明確。

法院認為，羅身為死者母親，因突遭逢喪子之慟，頓失依靠，天倫之樂難再，其錐心之痛不言可喻，衡量雙方職業、收入，犯罪情節等，認為精神撫慰金以200萬元為適當，求償撫養費部分也有理由，判葉應賠羅共280萬8526元。

法院依殺人罪等判葉16年3月，應賠償死者羅興母親280萬8526元。圖／報系資料照
法院依殺人罪等判葉16年3月，應賠償死者羅興母親280萬8526元。圖／報系資料照

殺人

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