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台中男毒駕贓車翻覆撞機車 釀1死3傷遭起訴

中央社 / 台中29日電

台中市張姓男子駕駛贓車失控翻覆，壓死廖姓女子。 聯合報記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子駕駛贓車失控翻覆，壓死廖姓女子。 聯合報記者陳宏睿／翻攝

台中市38歲張姓男子去年11月18日吸毒品安非他命後，駕駛竊得的小貨車躲避警方追查時失控翻覆，波及路旁多輛機車，造成1死3傷，台灣台中地方檢察署今天依公共危險等罪嫌起訴。

根據起訴書，張姓男子服用安非他命及安眠鎮靜類藥物，凌晨騎機車往來台中北屯區豐樂路二段與豐樂五街口找行竊目標後，竊走路旁小貨車。

張姓男子開到順平路近大鵬路口的路邊停車格停車，並在車上休息，直到當天中午12時多，警員巡邏經過發現贓車、上前盤查，張姓男子見狀駕駛小貨車逃逸，接連多次闖越紅燈號誌，行經西屯區河南路與甘肅路口時，貿然闖紅燈左轉甘肅路高速行駛，在甘肅路上失控翻覆。

小貨車翻覆波及多輛停等紅燈機車，其中黃姓女子騎機車載廖姓女子遭小貨車壓住，造成黃姓女子左手多處擦傷，廖姓女子送醫後顱腦損傷、內出血而傷重不治，另有2人受傷。

張姓男子經醫療機構抽血檢驗，發現血液中含有安非他命成分，尿液中含有安眠鎮靜藥物成分，檢察官偵辦後，依證人證詞、檢驗報告與事故現場圖等證據，以公共危險、過失傷害與竊盜等罪嫌起訴張姓男子。

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