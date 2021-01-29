懷疑男友搞小三 她持刀殺人奪手機留言「花心的代價」

鄭姓女子懷疑楊姓男友另結新歡，持水果刀刺殺男友胸腹部、手臂，所幸送醫救回一命，她還搶男友手機留言「沒死算你命大，死了算你活該」，一審依殺人未遂、強制罪判刑7年10月，二審依殺人未遂罪判刑5年6月、強制罪3月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，鄭女2018年9月1日晚間和男友在高雄西子灣約會，懷疑男友另結新歡，兩人發生口角，不歡而散，男友獨自回家，留她一人在西子灣；她心有不甘，隔天凌晨再約男友見面，持水果刀猛刺胸男方胸腹部、手臂2刀，在大樓警衛報案後，男友送醫撿回一命。

鄭女見男友負傷逃離現場，還追上前拉扯、搶奪男友手機，想要確認男友的交友狀況，隨後在男友臉書上留言「要為自己的事情付出你的代價，讓你知道不是什麼女人你都惹得起的。讓你知道花心的代價是什麼，沒死算你命大，死了算你活該」等語。

鄭女否認犯行，供稱拿刀是為了恐嚇男友，結果男友上前搶水果刀，拉扯過程中不慎刺到男友，並沒有殺人的意思；但法院認為，根據鄭女的留言、下手的力道等，不採信她的說詞。