國安私菸審理「第2人認罪」 劉品纖受少校吳宗憲鼓勵決定多買

台北地院審理國安私菸案今天開庭，主要被告國安局前少校吳宗憲的女性友人劉品纖改變訴訟策略，向法官認罪逃稅購買私菸，並且記名筆錄，劉品纖成為國安私菸案起訴被告中認罪的「第2人」。

劉品纖被控向吳宗憲下單購買350條私菸，逃漏稅捐金額21萬1038元，偵查中，台北地檢署原先考慮給劉女緩起訴處分，但劉女不認罪，依違反稅捐稽徵法追加起訴，由法院併案審理。

劉品纖今天開庭認罪，辯稱原本只想購買的菸品數量並不多，但吳宗憲鼓勵「多買一點嘛」，於是再與朋友合資購買，劉女認罪後，依法，未來在量刑上會獲寬貸。

國安局特勤中心警安組上校副組長林志建利用總統專機夾購565條免稅菸，也依違反稅捐稽徵法起訴，林志建2019年12月27日開庭時，請律師代為向法官表示認罪，建議訴訟轉簡易程序審理，林志建是私菸案起訴被告認罪的「第1人」。

私菸案共起訴「國安特勤幫」、「華航幫」兩類職業被告，起訴法條是貪汙、違反稅捐稽徵法；於稅法案中，「國安特勤幫」、「華航幫」辯護人主張納稅義務人是對方，為此，合議庭已發文財政部關稅署函詢， 預計3月19日再開庭審理。