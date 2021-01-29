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竹北劫囚案2員警失職遭法辦 分別獲緩起訴及不起訴

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

通緝犯籍斯瀚去年12月9日在友人協助下劫囚逃脫引起社會矚目，負責戒護的2名員警因疏失重大，涉犯刑法第163條第2項的過失致依法逮捕之人脫逃罪嫌，而被移送新竹地檢偵辦，經檢方調查2人素行良好、沒有前科，念在2人從警經驗不足，最後分別給予劉姓警員緩起訴並加強法治教育，另名黎姓警員則是不起訴處分。

檢方指出，這2名竹北警分局豐田派出所的員警，在案發前一日逮捕通緝犯籍斯瀚時，本應該對籍斯瀚上銬，更不能讓他隨意使用手機，卻沒有管制，反而讓籍斯瀚能用手機對外通訊，讓其友人能密謀脫逃及接應。

案發當日籍斯瀚與陳姓女友在派出所內見面，陳女偷偷塞給籍一把折疊刀，讓籍趁隙能用折疊刀作勢自殘，經員警制止後在劉姓及黎姓員警戒護下送往東元醫院就醫，沒想到在就醫完步出急診室時因籍未上手銬，讓他趁隙在友人幫助下跳上車逃離。

劉姓及黎姓警員因涉疏失重大遭到檢方偵辦，其中劉警從警3年，黎警從警2年，檢方念在2人都沒有前科，而且平時工作表現良好，嘉獎更分別有143支及64支，事發後也坦承犯行，深表悔悟，認為2人從警年資淺少，經驗不足，是因大意疏忽才觸法，對劉警提出緩起訴處分，同時需向公庫支付緩起訴處分金新臺幣8萬元，並接受一次法治教育課程，黎警則是獲不起訴處分。

竹北劫囚案震驚社會，所幸在多地警方聯手下順利將人逮捕帶回，2名戒護員警則因此遭法辦。記者巫鴻瑋／翻攝
竹北劫囚案震驚社會，所幸在多地警方聯手下順利將人逮捕帶回，2名戒護員警則因此遭法辦。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 劫囚 警察

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