竹北劫囚案2員警失職遭法辦 分別獲緩起訴及不起訴

通緝犯籍斯瀚去年12月9日在友人協助下劫囚逃脫引起社會矚目，負責戒護的2名員警因疏失重大，涉犯刑法第163條第2項的過失致依法逮捕之人脫逃罪嫌，而被移送新竹地檢偵辦，經檢方調查2人素行良好、沒有前科，念在2人從警經驗不足，最後分別給予劉姓警員緩起訴並加強法治教育，另名黎姓警員則是不起訴處分。

檢方指出，這2名竹北警分局豐田派出所的員警，在案發前一日逮捕通緝犯籍斯瀚時，本應該對籍斯瀚上銬，更不能讓他隨意使用手機，卻沒有管制，反而讓籍斯瀚能用手機對外通訊，讓其友人能密謀脫逃及接應。

案發當日籍斯瀚與陳姓女友在派出所內見面，陳女偷偷塞給籍一把折疊刀，讓籍趁隙能用折疊刀作勢自殘，經員警制止後在劉姓及黎姓員警戒護下送往東元醫院就醫，沒想到在就醫完步出急診室時因籍未上手銬，讓他趁隙在友人幫助下跳上車逃離。