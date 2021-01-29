遠航掏空案律師詆譭檢察官 北檢簽分「律他字案」調查

遠東航空掏空案，台北地方法院今年1日18日開庭時，合庫前董事長廖燦昌委任律師廖威智指檢方2017年「當時查無不法」，但2020年「又開啟偵辦」、「背後是否有不當的偵查動機」。台北地檢署認為廖男違反「律師倫理規範」簽分「律他字案」調查。

北檢表示，今年在1月18日，法院進行第一次準備程序庭，現場許多傳播媒體記者在場見聞之際，廖男說：「本案同一位承辦檢察官在2017年間已經針對本案做過調查，『當時查無不法』，但卻在2020年主動『又開啟偵辦』，『背後是否有不當的偵查動機』。」

北檢從沒對被告廖燦昌有過「查無不法」情事，遑論嗣後「又開啟偵辦」，廖男沒有查證就惡意詆毀或公開發表質疑檢察官有不正當動機或品格操守問題，涉及違反律師倫理規範第24條，已分案辦理，調查有無應移送懲戒情事。

律師倫理規範第24條明文規定，「律師不得惡意詆譭司法人員或司法機關。」、「律師不得公開或透過傳播媒體發表有關特定司法人員品格、操守，足以損害司法尊嚴或公正形象之輕率言論。」