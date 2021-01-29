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婦人兩度雇用非法移工遭開罰15萬 屏東地院判拘役40天
屏東枋山一名張姓女子，有傷害、賭博等前科，雖服完刑期後，曾有很長的時間未再犯法，但卻在去年，兩度聘雇非法移工遭民署南區事務大隊屏東縣專勤隊查獲，被依法開罰15萬元。屏東地方法院，也將張女依違反就業服務法，處拘役40天，得易科法金，緩刑兩年。
判決指出，張女去年聘雇一名菲律賓籍失聯移工，在住處當任看護，遭屏東縣專勤隊查獲，遭函送後，並由屏東縣政府勞動處依法違反就業服務法開罰15萬元。
即便如此，張女明知違法，卻又在去年6月聘雇兩名印尼籍失聯移工，從事芒果採收、包裝等加工工作，再度遭民眾檢舉由專勤隊查獲。
警詢、偵查以集審理期間，張女接否認非法聘雇移工，還供稱，不只是提供移工租屋，並不知道對方是失聯移工。但張女的供詞，很快就遭3名移工打臉。
張女還說，自家有身障的兒子與孫子要照顧。屏東地方法院審酌，張女有傷害、賭博等前科，雖遭判刑後未再觸法，加上，家境較差，且犯後態度良好，便將張依違反就業服務法，處拘役40天，得易科法金，緩刑兩年。
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