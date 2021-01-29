兩小無猜在校園溜滑梯嘿咻 少男以和解獲緩刑

18歲的洪姓高中生結交未成年女網友小蘋（化名），去年騎機車載他到國小校園內，經她同意在操場旁溜滑梯平台上發生性關係，由被害少女媽媽報警處理，洪坦承犯行，與被害人家屬達成和解，獲被害人原諒，台中地院依妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，洪姓學生與13歲的小蘋去年4月初，經由交友網站而結識，雙方並互加入通訊軟體LINE之好友，洪明知小蘋未成年，與她相約於4月16日在中市某公園見面後，載小蘋至附近國小校園內。

洪趁四下無人之際，在國小校園內操場旁溜滑梯平台上，趁四下無人之際，與小蘋發生性關係，經少女的媽媽報警處理。

法官審酌，洪甫滿18歲，正值血氣方剛之齡，與被害少女為網際網路網友關係，僅因一時衝動，忽視少女未成年、年幼懵懂，因兩情相悅而為性交行為，違反社會善良風俗秩序、嚴重影響被害人甲女身心成長。