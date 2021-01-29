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兩小無猜在校園溜滑梯嘿咻 少男以和解獲緩刑
18歲的洪姓高中生結交未成年女網友小蘋（化名），去年騎機車載他到國小校園內，經她同意在操場旁溜滑梯平台上發生性關係，由被害少女媽媽報警處理，洪坦承犯行，與被害人家屬達成和解，獲被害人原諒，台中地院依妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。
判決書指出，洪姓學生與13歲的小蘋去年4月初，經由交友網站而結識，雙方並互加入通訊軟體LINE之好友，洪明知小蘋未成年，與她相約於4月16日在中市某公園見面後，載小蘋至附近國小校園內。
洪趁四下無人之際，在國小校園內操場旁溜滑梯平台上，趁四下無人之際，與小蘋發生性關係，經少女的媽媽報警處理。
法官審酌，洪甫滿18歲，正值血氣方剛之齡，與被害少女為網際網路網友關係，僅因一時衝動，忽視少女未成年、年幼懵懂，因兩情相悅而為性交行為，違反社會善良風俗秩序、嚴重影響被害人甲女身心成長。
法官以坦承犯行，深表悔意，與被害少女及其家屬達成民事和解，並已給付全部和解金額，被害人家屬表示不再追究，遂宣告緩刑。
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