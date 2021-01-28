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1歲童在IKEA爬搖椅摔傷 家長怪商品求償10萬遭打臉
潘姓夫妻3年前去高雄逛「IKEA」，1歲多兒子不慎撞到擦傷眼臉部，夫妻指控兒子扶著搖椅時，搖椅竟不穩、滑動造成意外，求償10萬元；但高雄地院認為，是夫妻讓男童自行爬搖椅而跌倒，且該款搖椅已銷售40年應具安全性，無法佐證擺放或設計不良，駁回請求。可上訴。
判決指出，2018年5月13日晚間6點多，潘姓夫妻帶1歲多兒子到高雄前鎮區的IKEA選購家具，男童於3樓時，疑爬「POANG」款式搖椅跌倒，撞到另1張椅的螺絲突出處，造成左眼周圍擦傷，夫妻趕緊帶去就醫。
潘姓夫妻事後指搖椅設計不良，且IKEA不願賠償，氣得提告傷害罪，也求償10萬元；但檢察官認為，男童是因「非正常使用」狀況下跌倒，男童是小朋友，根本不知搖椅如何使用，父母應牽著、而非讓他自己去扶搖椅，處IKEA不起訴。
民事開庭時IKEA指出，該款搖椅是長青商品，全球銷售已40年，通過14大項歐洲標準，且事發的搖椅並無任何瑕疵，螺絲沒鬆脫，且賣場人員當下立即前往關心。
法官認為，IKEA提出檢驗報告能佐證搖椅具備安全性，潘姓父母提不出搖椅有滑動事證，尤其當時潘姓父親躺在其中1張搖椅，男童想要去躺旁邊另一張，因而跌倒撞到，而男童僅未滿2歲小孩，父母沒給協助任由他自行攀爬導致跌倒，難認是椅子擺放、設計不良造成。
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