中廣不當財產移轉國有並追徵77億多元 提告抵抗黨產會
黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，並命其名下的民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共13筆土地移轉國有、追徵中廣已移轉或出售的29筆土地、共計77億多元價額。中廣不服提告，台北高等行政法院今下午首度開庭，受命法官整理雙方不爭執事項，爭執不休，全案候核辦。
黨產會指出，中廣不當取得財產主要有兩大類，即原日治時期台灣放送協會在各地房舍土地，以及由國家預算購置資產。中廣不當取得財產中，目前尚在中廣名下不當取得的土地和地上建物，依黨產條例規定應移轉國有。
中廣聲請停止執行。一審裁准不動產移轉國有及追徵價額部分，其餘駁回。中廣與黨產會均提抗告，最高行指出，究竟其經有何有難以回復具體影響？中廣未提出可供即時調查的證據來闡明，且觀看原處分形式上沒不待調查及足懷疑合法的情形，駁回確定。
中廣不服提告欲撤銷原處分，受命法官郭銘禮今開庭表示想先整理「爭執」與「不爭執」事項，只是先討論被告提出的答辯狀，原告沒另外寫書狀，不一定以這版本為準，有一些括號是我寫上去的，其他是被告提出。
中廣委任律師李永裕對於第1點有爭執，第2、3點不爭執，第4點再確認。黨產會委任律師陳鵬光說，我方認為應該是這樣，第1及4點待原告訴代表示意見後再說明。
陳鵬光建議，如果依照原處分書一段一段列「爭點」，會越整理越多、發散，用這框架原告再來補充，會不會比較適合？法官同意說：「對！我們不要開花，原處分是審查對象，不需要開花。」
中廣委任律師葉慶元突然說，本案涉及訴外人中投公司的權益，是否要參加訴訟？否則程序恐怕有問題。法官則請葉慶元再具狀陳述中投的利害關係為何？「今天是要聚焦，不是要審理。」全案候核辦。由於雙方有許多資料要整理，預計6月下旬以後開庭。
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