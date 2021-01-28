回收商收購軍中廢品涉行賄 陸海空三軍9軍士官遭訴
二名回收商為收購報廢軍中用品涉行賄9名負責報廢軍中用品的軍士官，並勾結多名地磅業者安裝干擾器「減重」，不法獲利達上千萬元，新北地檢署今依貪汙治罪條例、偽造文書、收受與交付賄賂及行使公務員登載不實和詐欺等罪嫌，起訴9名軍士官及6名回收與磅業者。
起訴指出，湯男為海軍基隆後勤支援指揮部供應科補給士官長、黃男為陸軍第三地區指揮部（下稱三支部）化補官、陳男為三支部龍潭保廠廢品業務承辦人、江男與江男為三支部湖口甲型聯合保修廠上士、潘男與葉男為陸軍飛彈光電基地勤務廠士官、趙女為三支部補給油料庫土官長、許女為三支部補給油料庫中壢補給分庫廢品上士班長，謝男為空軍第二修護大隊補給大隊補給中隊士官長，黃男等9人都是負責軍中廢舊不適用軍中廢品管制繳庫申請標售、提領及結案作業人員。
黃男等人於104年至107年辦理軍中廢品包括電腦主機、家電用品、拉線式天線鐵搭、儀具車道奇B350、陸軍破損電纜、壞損翼片、機匣外殼、廢電池、電瓶、手電筒等，用過磅方式以廢鐵名目，讓依開放性標售合約，交付實際履約廠商陳男、高男、李男三人回收處理。
陳男與李男等人為「減輕過磅重量」壓低收購金額，花5萬元代價由許男在營區地磅及民間周男與謝男經營的地磅站，裝設可遙控的干擾器，貨車過磅時，每按一次就可偷磅「減重」200公斤，並塞紅包給湯男、黃男、陳男、潘男等人或私下邀宴喝花酒，在軍士官監看過磅時放水，或是每磅一車廢棄物，就偷放二車廢棄物未過磅，讓業者不法獲利1192多萬元。
黃男於廉政署於107年7月搜索時，繳出賄款19萬元及109年新北地檢署偵時，再繳出賄款19萬3000元，潘男也繳回賄款2萬元，葉男繳出賄款1萬5000元。
新北地檢署今天依貪汙治罪條例之侵占職務上持有非公用私有財物偽造文書、收受與交付賄賂及行使公務員登載不實和詐欺等罪，起訴9名軍士官及6名回收與磅業者。
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