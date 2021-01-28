回收商收購軍中廢品涉行賄 陸海空三軍9軍士官遭訴

二名回收商為收購報廢軍中用品涉行賄9名負責報廢軍中用品的軍士官，並勾結多名地磅業者安裝干擾器「減重」，不法獲利達上千萬元，新北地檢署今依貪汙治罪條例、偽造文書、收受與交付賄賂及行使公務員登載不實和詐欺等罪嫌，起訴9名軍士官及6名回收與磅業者。

起訴指出，湯男為海軍基隆後勤支援指揮部供應科補給士官長、黃男為陸軍第三地區指揮部（下稱三支部）化補官、陳男為三支部龍潭保廠廢品業務承辦人、江男與江男為三支部湖口甲型聯合保修廠上士、潘男與葉男為陸軍飛彈光電基地勤務廠士官、趙女為三支部補給油料庫土官長、許女為三支部補給油料庫中壢補給分庫廢品上士班長，謝男為空軍第二修護大隊補給大隊補給中隊士官長，黃男等9人都是負責軍中廢舊不適用軍中廢品管制繳庫申請標售、提領及結案作業人員。

黃男等人於104年至107年辦理軍中廢品包括電腦主機、家電用品、拉線式天線鐵搭、儀具車道奇B350、陸軍破損電纜、壞損翼片、機匣外殼、廢電池、電瓶、手電筒等，用過磅方式以廢鐵名目，讓依開放性標售合約，交付實際履約廠商陳男、高男、李男三人回收處理。

陳男與李男等人為「減輕過磅重量」壓低收購金額，花5萬元代價由許男在營區地磅及民間周男與謝男經營的地磅站，裝設可遙控的干擾器，貨車過磅時，每按一次就可偷磅「減重」200公斤，並塞紅包給湯男、黃男、陳男、潘男等人或私下邀宴喝花酒，在軍士官監看過磅時放水，或是每磅一車廢棄物，就偷放二車廢棄物未過磅，讓業者不法獲利1192多萬元。

黃男於廉政署於107年7月搜索時，繳出賄款19萬元及109年新北地檢署偵時，再繳出賄款19萬3000元，潘男也繳回賄款2萬元，葉男繳出賄款1萬5000元。