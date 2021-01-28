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中廣認定為國民黨附隨組織 影響債權人光華投資提告

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，光華投資公司認為身為好聽等4公司債權人，認為原處分執行後47億元債權受影響，以利害關係人身分提告撤銷原處分。台北高等行政法院今開庭，雙方對於是否具法律上利害關係激辯，受命法官郭銘禮諭知候核辦。

黨產會去年9月24日作出行政處分，認定中廣為國民黨附隨組織，而中廣不當取得財產包括原日治時期台灣放送協會在各地房舍土地及由國家預算購置的資產。

中廣不當取得財產中，目前尚在中廣名下不當取得的土地和地上建物，應移轉國有，另命中廣名下名下民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共13筆土地移轉國有、追徵中廣出售位於台北市仁愛路帝寶等已轉移或出售的29筆土地共77億3138萬9185元價額。

黨產會調查報告提及，國民黨在2006年12月透過中投公司，將中廣96.95%股權出售給好聽、悅悅、播音員、廣播人等4公司，中廣自2008年以來，每年皆分派到現金股利，2008年至2012年期間，好聽等4家公司共領取10.4億多元現金股利。

根據調查，好聽等4公司將所持有的中廣股權，設定質權予國民黨經營光華投資公司，用以擔保尚未支付的股款及光華投資對中廣非廣播部門資產的權益。

因此，「債權人」光華投資主張，華夏公司將其持有的97％股權售給好聽等4家公司，華夏再將其對好聽等4家公司的56億股款債權轉讓給光華投資，目前還有47億元未清償。

所以，執行原處分將導致中廣財產和營業權受嚴重侵害，接連造成光華投資擁有的股款價權無從受償，權益受損。光華投資以利害關係人身分向法院聲請停止執行。

法院認定，光華投資並不是原處分的相對人，僅是債權人，對於原處分也沒有法律上的利害關係，不符合聲請資格要件，駁回聲請確定。光華另提起本案訴訟，欲撤銷黨產會認定中廣為附隨組織的原處分，法院今下午首度開庭。

光華委任律師李永裕強調，原處分會影響光華權益，當然是利害關係人，可以提告。黨產會委任律師陳鵬光表示，光華只有反射利益，沒有法律上利害關係，光華與好聽等4公司僅是私法糾紛問題。他說，雙方債權債務不會因原處分而消滅，並無權利被侵害。

黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，光華投資公司認為身為好聽等4公司債權人，認為原處分執行後47億元債權受影響，以利害關係人身分提告撤銷原處分。台北高等行政法院今開庭，雙方對於是否具法律上利害關係激辯。圖／本報資料照
黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，光華投資公司認為身為好聽等4公司債權人，認為原處分執行後47億元債權受影響，以利害關係人身分提告撤銷原處分。台北高等行政法院今開庭，雙方對於是否具法律上利害關係激辯。圖／本報資料照

中廣 黨產會 國民黨

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