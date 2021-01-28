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統促黨戴「狼」徽章暴力討債 白狼現身北檢辦保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

檢警偵辦「中華安樂之友會」會長王啟鑌暴力討債案，循線查出王啟鑌去年9月間，曾率領田單黨部前主位何鴻源向被害人討債，當時王啟鑌身穿西裝、西裝上別有「狼」字徽章，讓被害人心生恐懼簽下本票；台北地檢署指揮刑事局搜索約談6人到案，今天傍晚依組織犯罪、恐嚇取財等罪命何鴻源等6人5至15萬元交保。

統促黨總裁「白狼」張安樂今天傍晚現身北檢，手上拿著65萬元現金在法警室前面，不少民眾經過以為他又涉案遭傳喚；據了解，張安樂是因何鴻源案前來幫忙辦保，但何等人一度拒保，後來張離開北檢，才由其他人幫忙辦理。

據了解，2020年11月間，王啟鑌仗著竹聯幫地堂成員身分，帶著饒舌歌手梅海強等人在外逞兇鬥狠，被檢方依組織犯罪等罪聲押獲准，檢方之後又查出王還涉及2起案件，分別是工程款案與討債案。

調查顯示，曾放火燒毀「台灣民政府」中央總部的女子邱晉芛，去年9月因與他人有60萬工程債務糾紛，委託王啟鑌、何鴻源前往討債，當時王身穿西裝，上別有「狼」字徽章，讓被害人心生恐懼簽下本票。

另外，王啟鑌手下吳明峰（15萬交保）也曾受託處理一件80萬元債務糾紛，並經手其中70萬元，涉及恐嚇取財。檢警因此鎖定何鴻源、邱晉芛等6人展開搜索約談，諭令相關人5到15萬元交報，何、邱2人還遭限制住居。

沒想到相關人不知為何一度傳出拒保，張安樂結束公祭行程，匆忙帶著大把鈔票趕到北檢，希望接同黨同志離開。張表示，黨員李承龍有個宮廟要裝修，把工程交給別人，結果對方沒做好跑掉了，李等人反被告詐欺。

統促黨總裁「白狼」張安樂。記者張宏業／攝影
統促黨總裁「白狼」張安樂。記者張宏業／攝影

西裝 張安樂 恐嚇

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