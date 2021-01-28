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親赴司法院人審會喊冤 林奇福：監察院「看圖說故事」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

司法院今召開人事審議委員會審查「石木欽們」，決議是否要送監察院，人審會至今尚未結束；最高行政法院前院長林奇福今親自出席喊冤，認為監察院調查報告「看圖說故事」。

林奇福受訪指出，雖然親友要他不要出席人審會，「但我心坦然」，所以仍親自出席人審會，但委員只給他10分鐘陳述意見，也沒有任何提問。

林奇福說，他1997年前因妻舅、連任7屆台灣省議員蔡介雄介紹而認識翁茂鍾，雙方認識近30年，但他在台北、翁在台南，兩人並無特別頻繁接觸，而百利案（怡華公司確認本票不存在民事訴訟）1997年開始在地方法院簡易庭審理，2001年上訴至最高法院，由受命法官收案審理，而他擔任審判長。

林奇福表示，若真如調查報告所述，和官司當事人不當接觸多次，「那真的事態嚴重」，但他真的冤枉，他和翁茂鍾在何時吃飯、見面或收白包，「20多年時間久遠，不記得了」，翁茂鍾也不是百利案的當事人，當時怡華公司負責人為翁川配，他當時根本不知道翁茂鍾和百利案有關係，「翁茂鍾也沒有跟我提過百利案」。

另外，根據筆記本記載時間點，在最高法院承審百利案期間，他和翁茂鍾接觸8次，其中多為翁茂鍾替小孩做媒、給白包，均非不當接觸。

他說，監察院根據翁茂鍾筆記本記載，就認定翁茂鍾2001年5月30日得知分案結果，立刻找他會面，但實際上百利案最高法院2001年6月4日才分案，「監察院調查報告根本看圖說故事」；再者，依據當時最高法院保密分案制度，6月4日分案也只有受命法官會知道，審判長不會知情。

另外，調查報告指林奇福收受翁茂鍾饋贈的襯衫和補品；林奇福說，是否有收受襯衫、補品，「我早已沒有印象」，或由他妻子代為處理，且報告時間點是三節的禮品；至於司法獎章恐遭撤銷一事，林奇福說，若認為他真有不法，他同意撤銷司法獎章。

司法院調查法官與佳和集團負責人翁茂鍾不當交往案，人事審議委員會討論最高行政法院前院長林奇福、最高法院前庭長顏南全與吳雄銘、台南地院前法官蘇義洲、台南高分院前法官曾平杉與陳義仲、高等法院前庭長林金村等7人的懲戒案，最高行政法院前院長林奇福（圖）到會陳述。記者黃義書／攝影
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翁茂鍾 監察院 司法院

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