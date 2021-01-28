彰化和美老人會破產 債權人索討全額償金有困難

彰化和美老人會宣告破產，只剩現金420多萬元，卻欠會員7億多元，會員提告盼調查有無不法索賠。法界人士指出，除非檢方查出老人會幹部涉嫌不法，不然想拿回全額償金有困難。

彰化縣和美鎮老人會附設互助會在1990年成立，當時入會的老人擔心身後事無人處理，互助會員只要有1人往生，其他會員就繳交新台幣100元互助金；會員往生時，可依入會年資獲得喪葬互助金挹助處理後事。

但會員人數逐年遞減，財務入不敷出，和美鎮老人會去年宣布停止運作，聲請破產清算財物，老人會長謝式穀當時解釋，互助會會員最多曾有4000多人，現在剩2000多人，聲請破產清算財物後，會把剩下的款項發還給會員。

台灣彰化地方法院批准和美老人會的聲請，宣告老人會破產，在昨天召開第1次債權人會議，確認債權人名單、債權人金額以及老人會財產，會中確認債權人有2763名，債權金額從10萬元到30萬不等，金額總計7億3700多萬元，也確認和美老人會帳戶只剩下新台幣420萬5000多元。

地院選任的破產管理人向債權人解釋，和美老人會館所在的土地所有權人為和美鎮公所，不是老人會的財產，債權人能獲得的償金除了帳戶現金外，只能靠拍賣老人會館內的動產。

除了和美鎮老人會之外，彰化市老人互助會也因會員人數減少，入不敷出，宣布暫停運作，會員因拿不回當初繳交的金錢，控告互助會長溫蔡秀春背信，但台灣彰化地方檢察署檢察官調查發現無不法情事，免訴簽結；彰化地檢署指出，和美老人會的案件已調閱帳冊等相關文件，也訊問相關人士，案件仍在偵辦中。

有法界人士指出，其他縣市也都傳出有老人會因會員減少，財務入不敷出宣告破產，會員拿不回當初繳交的會費，除非檢方能查出和美老人會有幹部中飽私囊或是濫發喪葬補助金，導致財務困難破產，會員可依法向幹部求償，不然想要拿回全額償金有困難。