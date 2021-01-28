經營者欠40萬元 高爾夫球俱樂部縣定古蹟遭法拍

建於1935年的「花蓮港高爾夫球俱樂部」屬縣定古蹟，因經營者欠下所得稅40萬元，遭法務部行政執行署花蓮分署法拍。花蓮縣文化局表示，該建物十分老舊，民眾或公司購買意願不高，將視情況考慮未來是否接手承買。

花蓮港高爾夫球俱樂部建築經歷日據時期及戰後時代，反映1930年代東部運動競技史發展歷程，建築採鋼筋混凝土構造，以西式木桁架支撐圓弧形屋頂，外觀具備現代表現主義造型特徵，具高度歷史價值，花蓮縣政府於2019年12月指定為縣定古蹟。

執行署花蓮分署指出，位於美崙高爾夫球場內的縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」，因經營財團法人花蓮高爾夫俱樂部，滯欠營利事業所得稅約新台幣40萬元，遭財政部北區國稅局花蓮分局聲請查封，拍賣其名下未辦保存登記建物群，合併拍賣底價為550萬元。其中一棟建物為花蓮港高爾夫球俱樂部，據文化資產保存法規定，古蹟主管機關有優先承買權。

文化局表示，該俱樂部拍賣不影響古蹟價值，產權不屬於縣府，若有拍賣出去，將協助產權所有人調研古蹟；不過初步觀察，因維護不易，很少人願意買下縣定古蹟，將再研議是否承買。

執行署花蓮分署聯合拍賣將於2月2日登場，下午2點30分至3點30分在分署拍賣。本次拍賣不動產物件中，除了縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」外，還有台東知本溫泉套房共19間、綠島、台東市土地等物件；動產則有「牛轉乾坤」系列手工樟木木雕、泥作坊的手作陶器、杯等，部分物件利用最新科技提供360度環景照片，讓民眾身歷其境查看。