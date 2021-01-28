防疫罰鍰桃園累計1876萬 執行署查封2房屋追回530萬

疫情嚴峻居家檢疫違規遭裁罰頻傳，行政執行署桃園分署統計，至今天為止收件應繳納金額達1876萬6840元，並已追討530萬9295元，配合強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案，今兵分5路到桃園市8個行政區查封2名義務人房屋，1人立即繳清10萬元，1人則在美國無回應，若遲不繳清將遭法拍。

桃園分署指出，去年4月10日起各地陸續將裁罰移送執行，截至今天為止，已經受理87件、80位義務人，共裁罰2032萬7000元，經移送機關撤回1件、桃園分署退案1件，應繳納金額為1876萬6840元。

桃園分署說，今天上午由5名執行官兵分5路帶隊到場執行，除查封2名義務人的不動產，並扣押銀行存款、薪資，以及限制出境、出海及拘提、管收等手段後，累計繳清33件、辦理分期繳納中15件，總共徵起金額達530萬9295元。

桃園分署表示，今天5名執行官一共到8區，在八德區查封楊姓義務人房屋，楊原本在菜市場工作，得知房子遭查封後，立刻交代女兒在今天下午到分署繳清10萬元。

另外，也中壢區多姓義務人的持分房屋，多的姊姊向執行官說，多持有美國護照，很少回來，去年11月就已到美國，且夫妻無業經濟狀況不佳，執行官當場張貼封條，並告知若義務人仍拒不處理，後續將依法拍賣其持分房屋。