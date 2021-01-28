快訊

羽球年終賽／4強門票快到手！周天成打下2連勝

逃亡美國13年！涉國務機要費案 扁家親信黃芳彥在美身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3家藥局收口罩賴帳不繳 台中分署強制執行

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

林姓藥師在台中市南區及和平區各經營藥局，先後2次販售防疫口罩後款項未繳還國庫，第 一次經執行官查扣名下帳戶後，才繳交欠款16萬餘元，第二次又欠款7萬餘元，經執行官再三催討後，於本月26日繳交欠款7萬餘元；另名林姓藥師在西屯區經營藥局也欠款12萬餘元，執行官今天下午至他的藥局催討，他至外處辦事，同意下周繳欠款。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎），衛生福利部公告具有中央健康保險署防疫口罩管控系統(VPN)的全民健康保險特約藥局，應配合執行防範嚴重特殊傳染性肺炎實名制口罩配銷作業，造成各地藥局藥師工作量大增非常辛苦，但其口罩配送採送達後付款，部分藥師販售防疫口罩後帳款確未繳還國庫，經衛生福利部移送台中分署行政執行。

主任執行官周隆光說，在台中市和平區及南屯區分別經營藥局的林姓藥師，經衛生福利部函文催款未予繳納，移送台中分署強制執行，該藥師已非第一次欠繳配送的口罩，前案欠繳16萬多元費用時，去年10月經執行官查扣名下帳戶及所投資的保全公司，才於11月繳交欠款16萬餘元。

未料，林姓藥師又再度欠款7萬餘元，本次在執行書記官前往經營的藥局現場訪查，即口頭表示會到本分署繳納，但仍是經過多次電話催告，才於今年元月26日至台中分署繳交欠款7萬8780元。

另名林姓藥師在台中市西屯區經營藥局，販售防疫口罩後帳款確未繳還國庫，經衛生福利部移送台中分署行政執行，欠款12萬餘元，經多次催繳仍未繳納，執行官今天下午至林的藥局，但林不在藥局，經聯絡後，林答應下周繳納。

新冠肺炎疫情持續在國內蔓延，法務部行政執行署已啟動強力執行「違反防疫規定裁罰案件」專案，由於新型冠狀病毒主要傳染途徑為接觸帶有病毒的分泌物或飛沫，因此口罩是落實個人防護最重要的物資之一，請實名制口罩配銷作業藥局務必依作業執行事項辦理。

台中市3家藥局收了口罩賴帳不繳 經衛生福利部函文催款未予繳納，移送行政執行署台中分署強制執行。圖／本報資料照
台中市3家藥局收了口罩賴帳不繳 經衛生福利部函文催款未予繳納，移送行政執行署台中分署強制執行。圖／本報資料照

口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

蝦皮購物「2.2蝦拼年貨節」第3彈！新年款口罩限時限量下殺6折起

對抗疫情部彰不逃也唱「手牽手」 錄製影片為部桃加油

防疫規格從嚴升高？北市：配合中央疫情警戒4階段

新冠疫苗施打加速 沃爾瑪開放美國更多據點施打疫苗

相關新聞

防疫罰鍰桃園累計1876萬 執行署查封2房屋追回530萬

疫情嚴峻居家檢疫違規遭裁罰頻傳，行政執行署桃園分署統計，至今天為止收件應繳納金額達1876萬6840元，並已追討530萬...

虛擬貨幣交易平台詐泰達幣 4人羈押禁見

虛擬貨幣比特幣日前飆破4萬美元大關，有犯罪集團先在知名虛擬貨幣交易平台申請帳號，利用網路漏洞重覆兌換、賣出及提領，溢領大...

隔離亂跑、未繳回所得 新北防疫案件累積裁罰百萬元

法務部行政執行署新北分署強力執行防疫專案，統計至今受理防疫裁罰等相關案件數為48件，其中因執行而全數繳納有18件，辦理分...

經營者欠40萬元 高爾夫球俱樂部縣定古蹟遭法拍

建於1935年的「花蓮港高爾夫球俱樂部」屬縣定古蹟，因經營者欠下所得稅40萬元，遭法務部行政執行署花蓮分署法拍。花蓮縣文...

農會總幹事涉侵占 阿蓮農會發聲明強調不涉及營運

高雄阿蓮區農會張姓總幹事疑涉嫌侵占公款，檢方調查後，將他以涉嫌業務侵占、業務登載不實文書等罪嫌向法院聲請羈押，法院裁定他...

11建案送「快單費」 基隆1建管員12年收賄343萬判7年半

基隆市政府建築管理科黃姓約雇人員利用審照及勘驗機會，收受跑照業者「快單費」收受賄賂，讓建商快速取得使用執照。基隆地院今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。