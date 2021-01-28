3家藥局收口罩賴帳不繳 台中分署強制執行

林姓藥師在台中市南區及和平區各經營藥局，先後2次販售防疫口罩後款項未繳還國庫，第 一次經執行官查扣名下帳戶後，才繳交欠款16萬餘元，第二次又欠款7萬餘元，經執行官再三催討後，於本月26日繳交欠款7萬餘元；另名林姓藥師在西屯區經營藥局也欠款12萬餘元，執行官今天下午至他的藥局催討，他至外處辦事，同意下周繳欠款。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎），衛生福利部公告具有中央健康保險署防疫口罩管控系統(VPN)的全民健康保險特約藥局，應配合執行防範嚴重特殊傳染性肺炎實名制口罩配銷作業，造成各地藥局藥師工作量大增非常辛苦，但其口罩配送採送達後付款，部分藥師販售防疫口罩後帳款確未繳還國庫，經衛生福利部移送台中分署行政執行。

主任執行官周隆光說，在台中市和平區及南屯區分別經營藥局的林姓藥師，經衛生福利部函文催款未予繳納，移送台中分署強制執行，該藥師已非第一次欠繳配送的口罩，前案欠繳16萬多元費用時，去年10月經執行官查扣名下帳戶及所投資的保全公司，才於11月繳交欠款16萬餘元。

未料，林姓藥師又再度欠款7萬餘元，本次在執行書記官前往經營的藥局現場訪查，即口頭表示會到本分署繳納，但仍是經過多次電話催告，才於今年元月26日至台中分署繳交欠款7萬8780元。

另名林姓藥師在台中市西屯區經營藥局，販售防疫口罩後帳款確未繳還國庫，經衛生福利部移送台中分署行政執行，欠款12萬餘元，經多次催繳仍未繳納，執行官今天下午至林的藥局，但林不在藥局，經聯絡後，林答應下周繳納。

新冠肺炎疫情持續在國內蔓延，法務部行政執行署已啟動強力執行「違反防疫規定裁罰案件」專案，由於新型冠狀病毒主要傳染途徑為接觸帶有病毒的分泌物或飛沫，因此口罩是落實個人防護最重要的物資之一，請實名制口罩配銷作業藥局務必依作業執行事項辦理。