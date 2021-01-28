11建案送「快單費」 基隆1建管員12年收賄343萬判7年半

基隆市政府建築管理科黃姓約雇人員利用審照及勘驗機會，收受跑照業者「快單費」收受賄賂，讓建商快速取得使用執照。基隆地院今天宣判，合議庭認定黃男12年來共收賄11個建案共343萬餘元，依貪汙治罪條例「公務員對於職務上之行為收受賄賂罪」，合併判7年6月，褫奪公權5年。

基隆地院表示，黃男是基隆市政府約雇人員，經指派服務於基隆市政府都市發展處建築管理科，負責辦理基隆市建築工程之施工管理、使用執照核發等業務。羅男為基隆地區跑照業者，接受建築物起造人或業主委託，陪同建管科承辦人至建案現場，進行中途查驗、協助繳交使用執照申請文件、照片及解決勘驗缺失。

羅男為使黃加速處理11個建案之相關業務，先後就各建案交付每筆5000元至70萬元不等之賄款給黃男，黃男收受賄款後，並因此而加速辦理所收賄賂相應建案之相關業務。

法官審理指出，黃男為具法定職務權限之公務員，不知廉潔自持、恪遵法紀，竟為貪圖私利，對於其本應處理之職務上行為，收受他人交付之賄賂，破壞公務正常運作及執行之公正性、廉潔性，並損及國家法益，甚屬不該。考量其坦承犯行，並自願繳回全部犯罪所得，犯後態度尚佳、收受賄賂次數及金額多寡及智識程度、生活狀況等一切情狀，分別量處有期徒刑1年9月至4年2月等適當之刑罰，應執行有期徒刑7年6月，褫奪公權5年。

羅男則宣告「緩刑5年」，判決確定之日起6個月內，向公庫支付50萬元。