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杏仁哥涉指台灣豬可用瘦肉精 隔天做這動作免罰

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

挺韓國瑜大將「杏仁哥」吳育全去年9月涉PO文指「農委會通過台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」，警方認定造謠將他移送裁罰。但高雄地院簡易庭發現，杏仁哥隨即刪文、隔天再發一篇「更正文」，無法佐證他有散布謠言的惡意，裁定不罰，可抗告。

裁定指出，杏仁哥2020年9月18日上午4點40分許，在臉書粉絲專頁貼文「農委會上週五已經偷偷通過（9/7預告修正）台灣養豬業者也可以使用瘦肉精，但是幾乎沒有新聞報導，所以以後不是不吃美豬就可以，台灣豬也有」，警方發現後，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款移送裁罰。

法官查出，杏仁哥發文後，隔天晚間近9點半，再以相同方式貼文「通知大家：台灣豬確定不能使用瘦肉精（根據農委會9月7日最新公告），請大家更正」，可見他發表謠言文章的時間未滿2天，就自行更正。

法官認為，由於社維法「散布謠言」是指行為人在主觀上明知為謠言仍散布，所以即時發覺並予更正，就與構成要件不符，且警方無法證明杏仁哥有何主觀的惡意，加上發文不到2天就更正，也難佐證如何能夠「影響公共之安寧」，裁定不罰。

挺韓國瑜大將「杏仁哥」吳育全涉貼文指台灣豬可用瘦肉精，被警方依散布謠言移送，但高雄地院發現他隔天又發文更正，裁定免罰。圖／翻攝杏仁哥臉書粉專
挺韓國瑜大將「杏仁哥」吳育全涉貼文指台灣豬可用瘦肉精，被警方依散布謠言移送，但高雄地院發現他隔天又發文更正，裁定免罰。圖／翻攝杏仁哥臉書粉專

杏仁哥 農委會 瘦肉精

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