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從小看到大卻騙老婦千萬元 還胡扯投資海外色情網站

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰化市張姓男子因其母親經營美髮店，從小就認識美髮店常客徐姓婦人，知道徐婦家境富裕，但教育程度不高，竟騙她自己在國外工作，可以投資，多年來騙走83歲徐婦上千萬元，甚至用小畫家軟體製作支票圖樣騙徐婦，落網後又信口開河說自己有投資海外色情網站，彰化地方法院依詐欺罪等將張男判刑2年10月。

判決指出，45歲張男於2008年先跟徐婦借錢，一年後又說他要投資中華電信，再說中國有東西讓他做，但做不出來，要找徐婦合夥，有時又稱在國外有工作，可投資，有資金從加拿大匯到澳洲，要去澳洲取款等，多年來簽的借據和本票高達1300萬元。

根據徐婦銀行提領料顯示她給張男的錢至少749萬元，2016年12月為安撫徐婦，張男從網路下載某銀行支票圖檔後，再用小畫家製作支票圖檔打上金額交給徐婦，騙稱支票到期就可領，二個月後又再對徐婦開口借錢，並慫恿她解除定存，徐婦要解定存時，才被徐婦兒子發現報警處理。

張男對警方說，他和國外友人合作大型網站，利潤很高，又說他跟一個法國人合作色情網站，法國人負責歐美，他負責亞洲，在彰化設機房，借的錢都轉到國外，後來法國人家族與軍火有關，又遇恐怖份子，全部帳戶都被查封，已透過財經律師想辦法要把加拿大的帳戶解開，但他始終拿不出相關資料和證明。

張男否認詐騙，表示是要創業借錢買設備，更說徐婦拿到的假支票是他要給自己母親學習辨認支票真假所用，是徐婦自己到他們店裡看到後拿走，更說徐婦和他母親有三、四十年交情，才心甘情願把錢借他。徐婦則稱他曾分期還38萬元。

法官認為，張男利用徐婦智識不高、年邁可欺，利用她固有情誼，竟不斷訛詐，「軟土深掘，鯨吞蠶食」，把徐婦當提款機，犯後至今仍否認犯行，編造理由，毫無反省。

法官更直斥，張男從被徐婦兒子報警後，承諾分期清償，卻至今分文未還，有錢打官司，無錢清理債務，顯見並無反省之意，因此依詐欺取財罪、偽造私文書罪判刑2年10月，其犯罪所得711萬元沒收。檢方將執行沒收，徐婦可申請反還。

彰化縣彰化市張姓男子因其母親經營美髮店，從小就認識美髮店常客徐姓婦人，竟騙她自己在國外工作，可以投資，多年來騙走83歲徐婦上千萬元，甚至用小畫家軟體製作支票圖樣騙徐婦，落網後又信口開河說自己有投資海外色情網站，彰化地方法院依詐欺罪等將張男判刑2年10月。圖／資料照
彰化縣彰化市張姓男子因其母親經營美髮店，從小就認識美髮店常客徐姓婦人，竟騙她自己在國外工作，可以投資，多年來騙走83歲徐婦上千萬元，甚至用小畫家軟體製作支票圖樣騙徐婦，落網後又信口開河說自己有投資海外色情網站，彰化地方法院依詐欺罪等將張男判刑2年10月。圖／資料照

法國 詐欺

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