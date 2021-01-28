蛙蛙文創口罩爭議 高雄上午調解會近半數調解不成

蛙蛙文創涉嫌販售口罩卻未出貨，引爆消費糾紛，全台已累計一千多件申訴案，並在各地方政府展開消費調解。今上午在高雄召開調解會，業者提出分期退款和給付醫療雙鋼印口罩兩方案，共完成32件調解，另27件未同意、調解不成立。

高雄市政府主任消保官殷茂乾表示，全台各地都陸續收到申訴案，此前已在台中、桃園進行調解，今天在高雄，另明天將在台北進行，若經消費爭議調解委員會調解成立，送法院核定後即可免去訴訟程序。

殷茂乾說，蛙蛙文創要對消費者說明，並取得理解，但理解不一定諒解，尊重每位消費者決定，若無共識，對業者提出的方案無法接受就不成立調解。

殷茂乾指出，上午在高市府調解時，業者提出兩個方案，一個是分期退款方案，另一個是給付雙鋼印的醫療級口罩方案；上午出席完成調解者中，其中32件成立調解，27件不同意不成立調解，成立調解部分多是選擇退款，下午會繼續進行調解。

消費者代表王小姐說，當初是透過公司福委會知道蛙蛙文創，當時的兒童和幼幼口罩非常難買，所以找了親友合資購買，業務說要最快時間匯錢才能最快出貨，但之後又說政府規定要有雙鋼印，出貨、退款均一再延遲或承諾跳票。

王小姐說，調解只能單方面接受他們提出的條款方案，不能修改，不解參加的意義在哪，簽了不負責怎辦？業者還說要告他們，「有錢告我們，怎不還錢給我們？」

時代力量高雄市議員林于凱說，蛙蛙文創說要交貨也沒交、退款也沒退，也曾向行政院表示會提供財保或人保等擔保證明會退款，但事後也跳票，沒提出擔保。

林于凱說，在沒有擔保情況下，要消費者簽下調解協議，等於要消費者相信蛙蛙文創是好人，一定會退款，但該公司前身和相關人等都曾涉及詐欺或履約爭議，說要提出擔保也至今沒兌現，「還開什麼調解會？還是會繼續被跳票嗎？」