快訊

台東連兩震！16:05規模4.1地震 最大震度4級

禁飲食、高鐵春節砍自由座 交通部宣布大眾運具5大加嚴措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛙蛙文創口罩爭議 高雄上午調解會近半數調解不成

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

蛙蛙文創涉嫌販售口罩卻未出貨，引爆消費糾紛，全台已累計一千多件申訴案，並在各地方政府展開消費調解。今上午在高雄召開調解會，業者提出分期退款和給付醫療雙鋼印口罩兩方案，共完成32件調解，另27件未同意、調解不成立。

高雄市政府主任消保官殷茂乾表示，全台各地都陸續收到申訴案，此前已在台中、桃園進行調解，今天在高雄，另明天將在台北進行，若經消費爭議調解委員會調解成立，送法院核定後即可免去訴訟程序。

殷茂乾說，蛙蛙文創要對消費者說明，並取得理解，但理解不一定諒解，尊重每位消費者決定，若無共識，對業者提出的方案無法接受就不成立調解。

殷茂乾指出，上午在高市府調解時，業者提出兩個方案，一個是分期退款方案，另一個是給付雙鋼印的醫療級口罩方案；上午出席完成調解者中，其中32件成立調解，27件不同意不成立調解，成立調解部分多是選擇退款，下午會繼續進行調解。

消費者代表王小姐說，當初是透過公司福委會知道蛙蛙文創，當時的兒童和幼幼口罩非常難買，所以找了親友合資購買，業務說要最快時間匯錢才能最快出貨，但之後又說政府規定要有雙鋼印，出貨、退款均一再延遲或承諾跳票。

王小姐說，調解只能單方面接受他們提出的條款方案，不能修改，不解參加的意義在哪，簽了不負責怎辦？業者還說要告他們，「有錢告我們，怎不還錢給我們？」

時代力量高雄市議員林于凱說，蛙蛙文創說要交貨也沒交、退款也沒退，也曾向行政院表示會提供財保或人保等擔保證明會退款，但事後也跳票，沒提出擔保。

林于凱說，在沒有擔保情況下，要消費者簽下調解協議，等於要消費者相信蛙蛙文創是好人，一定會退款，但該公司前身和相關人等都曾涉及詐欺或履約爭議，說要提出擔保也至今沒兌現，「還開什麼調解會？還是會繼續被跳票嗎？」

林于凱說，業者宣稱去年9月16日衛福部推雙鋼印政策，他們因沒取得雙鋼印執照無法出貨，但9月23日在雙鋼印政策推出後，業者還是持續推銷口罩，還持續有接訂單，明知沒有出貨能力，為何還要接單？消費者開調解會也沒有主張的權利，只能簽下廠商提供的協議書，呼籲政府慎重看待，不要讓消費者求助無門。

蛙蛙文創涉嫌販售口罩卻未出貨，引爆消費糾紛，今在高雄召開調解會，時代力量高雄市議員林于凱（右）質疑業者未提供擔保，退款、出貨等承諾，難保不會再跳票。記者蔡孟妤／攝影
蛙蛙文創涉嫌販售口罩卻未出貨，引爆消費糾紛，今在高雄召開調解會，時代力量高雄市議員林于凱（右）質疑業者未提供擔保，退款、出貨等承諾，難保不會再跳票。記者蔡孟妤／攝影
蛙蛙文創涉嫌販售口罩卻未出貨，引爆消費糾紛，今在高雄召開調解會，高雄市政府主任消保官殷茂乾（右）表示，上午有32件成立調解，27件不同意不成立調解。記者蔡孟妤／攝影
蛙蛙文創涉嫌販售口罩卻未出貨，引爆消費糾紛，今在高雄召開調解會，高雄市政府主任消保官殷茂乾（右）表示，上午有32件成立調解，27件不同意不成立調解。記者蔡孟妤／攝影

口罩 文創 高雄市

延伸閱讀

南台灣空汙嚴重 環團批高雄民進黨8名立委無作為

疫情升溫！萬里里發三千口罩籲防疫

蛙蛙文創口罩糾紛下午協調會 消費者會前開記者會痛批

高雄環保稽查擔重 80人月扛2千件

相關新聞

穩鵬號海上8死2傷案 菲籍男船員可教化二審仍免死刑

屏東東港籍漁船「穩鵬號」前年2月發生海上喋血案，患思覺失調症的菲律賓籍船員奧雷里奧，妄想船上其餘人要害他，於凌晨持魚刀、...

富豪宴與高級襯衫：翁茂鍾的死亡筆記本可信嗎？

近日報導富商翁茂鍾的27本筆記本中紀錄了長年與司法院、檢、警、調高層吃飯、送襯衫、送補品，甚至與承審法官接觸的事件，引發各界批判。去年9月，監察院提出調查報告，日前司法院及法務部只公布40人調查結果，卻遭各界抨擊是漫無標準。

高雄一農會總幹事涉挪公款 友人嘆3年前就預知會出事

高雄市阿蓮區農會張姓總幹事疑涉嫌侵占公款約2000萬元，橋頭地檢署搜索調查後，向法院聲請羈押，經法院裁定，張以20萬元交...

解凍張榮發基金會1億元債權付中山獎學金 判國民黨敗訴

黨產會認定國民黨永豐銀帳戶內財產為不當黨產而凍結，國民黨向黨產會申請許可，要以張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，及中...

牛頭牌好帝一補稅上億元 老總二審改判1年8月獲緩刑

國內生產「牛頭牌」沙茶醬而聞名的好帝一公司，被控以虛設紙上境外公司隱匿海外營收，經台南檢調追查，發現好帝一涉逃漏營利事業...

杏仁哥涉指台灣豬可用瘦肉精 隔天做這動作免罰

挺韓國瑜大將「杏仁哥」吳育全去年9月涉PO文指「農委會通過台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」，警方認定造謠將他移送裁罰。但高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。