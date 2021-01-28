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爭取跨國同婚權益 同婚釋憲聲請人祁家威提告訂3月宣判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生在2019年向大安戶政事務所申請登記遭拒，提告請求准許登記。台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，訂3月4日上午10點宣判。

2017年5月24日司法院大法官釋憲，我國迎來婚姻平權。兩年後，「司法院釋字第748號解釋施行法」公布，台灣成為亞洲首位同婚合法化國家。

依據「司法院釋字第748號解釋施行法」，跨國伴侶適用「涉外民事法律適用法」第46條或「兩岸人民關係條例」第52條規定。

由於「涉外民事法律適用法」明定跨國伴侶的母國必須承認同婚，全世界連同台灣只有28國同婚合法，所以目前台灣同志僅可和其他27個國家伴侶在台登記結婚。

祁家威認為不合理，挺身衝撞體制，前年5月24日「司法院釋字第748號解釋施行法」施行後，與一名馬來西亞僑生登記結婚遭拒，提訴願被駁回後，再度走上法庭。

訴願決定書提及，依據「司法院釋字第748號解釋施行法」同性兩人符合法定要件即可成立婚姻關係，並未規定國籍因素或以國籍為限。本件卻因「涉外民事法律適用法」及內政部函釋於我國無法結婚登記，似不符合釋字第748號意旨及逾越施行法立法意旨。

去年3月10日首度開庭。祁家威當時受訪說，台灣同婚比較麻煩的是跨國問題，全世界27個同婚合法國家才能跟台灣同婚，尤其是亞洲只有我們自己跟自己，其他都不能，這是很麻煩的事。目前已經有500多對跨國同志，其中180對是馬來西亞跟台灣。

今年1月22日，司法院通過「涉外民事法律適用法」第46條修正草案，規定只要一方是中華民國國民，可以在台灣同性結婚，草案將送立法院審議。兩岸同婚部分，因涉兩岸條例，不在這次範圍內。

合議庭今進行言詞辯論程序。祁家威受訪說，各國法規不同，司法院之前通過草案，但在立法院三讀之前自己都是有訴訟資格。法院現在角色「很尷尬」，總不可能讓我在立法院通過前搶先登記，預測宣判結果是「原告之訴駁回」也就是「回家慢慢等！」

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生在2019年向大安戶政事務所申請登記遭拒，提告請求准許登記。台北高等行政法院今言詞辯論終結。圖／本報資料照。
台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生在2019年向大安戶政事務所申請登記遭拒，提告請求准許登記。台北高等行政法院今言詞辯論終結。圖／本報資料照。

司法院 同婚釋憲 馬來西亞

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