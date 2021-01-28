穩鵬號海上8死2傷案 菲籍男船員可教化二審仍免死刑

屏東東港籍漁船「穩鵬號」前年2月發生海上喋血案，患思覺失調症的菲律賓籍船員奧雷里奧，妄想船上其餘人要害他，於凌晨持魚刀、魚鏢追殺，造成船員8死2傷；一審認定他因病影響辨識能力，可教化，依殺人、遺棄屍體罪等共判無期徒刑，今天二審高雄高分院維持原判，仍可上訴。

判決指出，穩鵬號為255噸重的鮪釣船，2019年1月24日從高雄前鎮漁港出航，2月1日抵達新加坡後，由我國籍陳姓船長、高姓輪機長、楊姓觀察員，以及菲律賓籍、印尼籍船員共24人登船，接手開往印度洋海域作業。

其中菲籍船員奧雷里奧經驗豐富、無不良紀錄，還曾任冷凍長職位，卻罹患思覺失調症而產生被害妄想，懷疑其他船員嫉妒他工作能力較好且薪水高，準備要聯合對他下毒、丟入海中，同年2月20日凌晨近2點下手行凶。

奧雷里奧當時持魚刀到甲板，反覆揮砍殺死13號船員並推入海中，繼續追殺其他人，受傷船員趕緊躲船艙或跳海求生，其餘人見狀也紛紛跳海，不料他更割斷「揚繩機幹繩」，讓落海者難以攀附幹繩，接著又見12號船員走在船上右舷通道，再拿魚鏢猛力穿刺奪命。

陳姓船長趕緊以衛星電話求救，鄰近鴻福88號、上豐3號等漁船於當天下午趕抵救援；海巡署派特勤人員搭機至斯里蘭卡可倫坡，再轉搭我國漁船兆豐277號，同年3月2日晚間抵事發海域，以無線電向奧雷里奧勸降，他當晚棄械投降。

經漁船合力搜救後，3人不幸溺斃、3人至今仍未尋獲已被判定死亡，加上船上死亡的2人，總計造成8死2重傷，奧雷里奧最後由海巡船艦押回高雄港。

奧雷里奧一審時僅認殺害2人、砍傷1人，合議庭認為，他將幹繩割斷，明顯斷了落海者能攀附幹繩或浮球的生機，導致溺斃。

合議庭請醫院進行精神鑑定，發現他自稱，常聽到其他船員要把他「綁起來推下海」，開始睡不著，出現幻聽、被害性的思考，因精神症狀深陷在不合邏輯的想法中，辨識能力有明顯下降，得依法減輕刑度。

對於奧雷里奧是否可教化？合議庭考量，他長期信天主教，自稱案發時第一個浮現念頭是「我的孩子將來的生活怎麼辦？」可見對家人牽掛，另他不知自己罹病，治療後應有所改善，且以他過去表現具有學習能力，未來可用做學習面對壓力的情緒管理技巧，此外，他不是孤僻的人格類型，基於5個原因，他矯正的難度應不屬最高難度，若他能規律接受治療，應有教化、矯正與再社會化的可能性。