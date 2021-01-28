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牛頭牌好帝一補稅上億元 老總二審改判1年8月獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

國內生產「牛頭牌」沙茶醬而聞名的好帝一公司，被控以虛設紙上境外公司隱匿海外營收，經台南檢調追查，發現好帝一涉逃漏營利事業所得稅高達1.2億元，總經理劉珀秀則涉業務侵占金額高達4億元，一審判劉珀秀2年、緩刑5年、向公庫支付5000萬元，不服上訴，二審改判1年8月、緩刑4年，並向公庫支付3000萬元，好帝一因劉珀秀等人違法所得4255萬元沒收。

台南高分院指出，劉珀秀自始坦承犯行，侵占款項均已返還公司，合議庭審酌犯後態度等一切情狀，給予緩刑。劉珀秀共同犯稅捐稽徵法逃漏稅捐罪、商業會計法填製不實會計憑證罪及業務侵占罪，二審改以數罪論處。劉珀秀等4人均撤銷改判。

劉珀秀不得易科罰金部分，應執行1年8月徒刑；得易科罰金部分，應執行1年6月徒刑，均緩刑4年，並應向公庫支付3000萬元。

據調查，自2006年起至2016年間，好帝一公司境外紙上公司截留總金額達4億多元，漏稅額包括 營所稅及未分配盈餘加徵合計1.2億元，這10年間補稅金額，公司已於去年1月間前繳納完畢。且2010至2016年間罰鍰金額，也於去年2月間繳畢。

經台南高分院重新核算境外紙上公司截留總金額，並請國稅局重新估算後，應對好帝一公司沒收犯罪所得4255萬多元。

好帝一公司總經理劉珀秀犯稅捐稽徵法逃漏稅、商業會計法填製不實會計憑證罪及業務侵占罪，二審改判1年8月、緩刑4年，並向公庫支付3000萬元。圖／本報資料照
好帝一公司總經理劉珀秀犯稅捐稽徵法逃漏稅、商業會計法填製不實會計憑證罪及業務侵占罪，二審改判1年8月、緩刑4年，並向公庫支付3000萬元。圖／本報資料照

逃漏稅 營所稅

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