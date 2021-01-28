掩護山老鼠盜採牛樟？新竹鄉民代表7年徒刑逆轉判無罪

新竹縣尖石鄉鄉民代表陳沺宇被控任職鄉公所機要秘書期間，施壓課員製作核發不實的牛樟木採運許可證，包庇山老鼠盜採牛樟木，一審依貪汙治罪條例對非主管事務圖利罪判7年徒刑，但高院更一審逆轉改判他無罪，可上訴。

檢方起訴，陳沺宇想要培育牛樟芝牟利，又原住民保留地牛樟數量少，而尖石鄉境內國有林地卻有大量品質優良的牛樟，他2012年2月擔任尖石鄉公所機要秘書期間，利用身分施壓農業課員核發內容不實的採運許可證，使自己獲得價值233萬餘元牛樟木。

另外，陳沺宇同年3月也代為申請採運許可證，包庇山老鼠取得價值111萬餘元的牛樟木，被檢方依圖利等罪起訴。