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阿蓮農會爆總幹事涉侵占公款2千萬 檢搜索農會8人交保
高雄市阿蓮區農會張姓總幹事疑涉嫌侵占公款共約2000萬元，橋頭地檢署26日搜索該農會，並通知張姓總幹事等15人到案說明，檢方經訊問，將張男以涉嫌業務侵占、業務登載不實文書等罪嫌，向法院聲請羈押後，法院裁定以20萬元交保，其餘涉案蔡姓員工等7人各10萬元交保。
專案小組調查發現，阿蓮農會自105年度起，依農會規定按年度提撥員工工作績效獎金，但張男109年度卻指示農會員工製作不實的員工餘薪及績效獎金提領清冊等相關檔案，並分別以「員工互助福利金」及「員工福利金」名義，各提撥450萬元及100萬6250元至農會會務部帳戶及伙食委員會帳戶中。
再由其他員工運用規避洗錢防制法的方式，以每筆低於50萬元的金額領出後交給張男己用，事後再製作不實的109年度員工績效獎金提領清冊，影響農會員工受領績效獎金的權益，初估自105年度起至今，不法獲利約有2000萬元。
檢方經漏夜訊問，認為張男涉嫌業務侵占等罪嫌重大，且有事實足認有湮滅證據、串供之虞，向橋頭地院聲請羈押後，由法官諭知20萬元交保，蔡姓員工等7人經檢官諭知各10萬元交保專案小組持續追查候傳，專案小組將持續深入追查不法金錢流向，及是否有共犯配合。
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