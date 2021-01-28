趙建銘台開案難題可望解決！最高法院提案大法庭審理

前總統陳水扁女婿趙建銘（右）、趙父趙玉柱（左）涉台開內線交易案。圖／聯合報系資料照片 前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，官司纏訟近十六年，卻因犯罪所得如何計算遲遲未定讞；針對內線交易計算犯罪所得的問題，最高法院刑八庭因另案已提案大法庭，若未來大法庭受理並裁定統一見解，台開案也會一併適用，大法庭此見解將有重大影響。

趙建銘2005年兩度參加「三井宴」涉台開公司內線交易，歷審均認定有罪，但因最高法院對犯罪所得計算意見不同，已五度發回更審；高等法院更五審去年10月底認定共犯不法利益總額計算達1億318萬餘元，屬證券交易法加重內線交易罪，但適用速審法減刑，判趙建銘3年8月徒刑；案件上訴，由最高法院刑九庭法官邱忠義承審。

最高法院刑八庭因承審另案也涉證交法內線交易，認為犯罪所得計算有原則重要性而提案大法庭，爭點包括證交法內線交易罪犯罪所得應如何計算？計算內線交易犯罪所得是否扣除證券交易稅、證券商手續費？

其中，如何計算犯罪所得目前有3種學說，一是「實際所得說」，意指得知內線消息後買入或賣出股票，以買賣股價的差額乘以股數來計算犯罪所得，無論股價漲跌是否和公開重大消息有因果關係，最高法院過去「明基電通案」、「捷普併購綠點案」判決即採此見解。

第二是「關聯所得說」，意指股價變動必須和公開重大消息有因果關係，才能以漲跌後的股價來計算犯罪所得，若股價變動是基於其他經濟或非經濟上因素就不能就以變動股價來計算犯罪所得，而有無因果關係應交由專家或專業鑑定機構判斷，過去最高法院2007、2009、2012、2015年台開案判決、2012年及2015年千興公司案判決、2016年力特光電案的判決，都是採關聯所得說。

最後是「擬制所得說」，意指以公開重大消息後某個基準點的價格差額來計算犯罪所得，通常以消息公開後10個營業日平均收盤價格差額來計算，民事損害賠償多採此學說，而最高法院2013年宏碁併購倚天案、2016年名鐘科技案、、2017年優盛醫技案等判決均採此見解。

最高法院刑八庭提案則採「折衷說」，若在消息公開後10個營業日內買賣採實際所得說計算犯罪所得，但超過10個營業日買賣或消息公開後沒有實際買賣則採擬制所得說。

第二題：計算內線交易犯罪所得要不要扣除證券交易稅和手續費，有兩個說法，一是要扣除，採「差額說」，認為直接利得計算要扣除買賣成本，所以手續費、證券交易稅要扣除。

其二是不用扣除，採「相對總額說」，要剝奪犯罪所得應該要全額，不用扣除成本，因為內線交易也是因為處罰犯罪結果會影響金融秩序重大，而有嚴懲的必要，也是提案庭的見解，但因為都有歧異見解，所以提案大法庭。

至於台開內線交易案另涉及共犯犯罪所得要「合併」或「個別」計算的見解問題，因刑八庭承審案件沒有此項基礎事實，不在提案大法庭討論範圍內。

另外，最高法院大法庭自2019年7月4日正式上路，而去年刑事大法庭已有15件裁定統一法律見解，今年1月也已有1件裁定，目前仍有4件待處理；民事大法庭去年則有5案統一見解，今年1月也有7件在徵詢或準備程序、言詞辯論階段，成果斐然。