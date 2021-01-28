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退輔會榮民服務處年節送禮報假帳　2人判緩刑

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

退輔會榮民服務處前鄭姓處長被控處理年節送禮採購案時，未依造冊名單送禮，以不實單據核銷約9萬元，鄭、焦姓承辦人被訴行使公務員登載不實文書罪，台北地院審理，判鄭有期徒刑7月，緩刑2年，向公庫支付5萬元，判焦有期徒刑6月，緩刑2年，向公庫支付3萬元。可上訴。

退輔會下轄各地榮民服務處，每年會編預算採購禮品贈送給有業務往來的企業、學校，依規定須依退輔會造冊的名單送禮才能核銷。

檢方指控，鄭自2012年至2017年間贈送禮品給不在名單內的對象，雖仍有與退輔會業務往來的企業、學校收受禮品，但導致部分企業、學校未收到禮品；檢方認為，鄭、焦明知名單以外的對象依規定不得報帳、核銷，2人為貪圖便利，以前一年度的不實單據報帳，觸犯刑法偽造文書罪。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

退輔會 榮民 公務員

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