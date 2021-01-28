退輔會榮民服務處年節送禮報假帳　2人判緩刑

退輔會榮民服務處前鄭姓處長被控處理年節送禮採購案時，未依造冊名單送禮，以不實單據核銷約9萬元，鄭、焦姓承辦人被訴行使公務員登載不實文書罪，台北地院審理，判鄭有期徒刑7月，緩刑2年，向公庫支付5萬元，判焦有期徒刑6月，緩刑2年，向公庫支付3萬元。可上訴。

退輔會下轄各地榮民服務處，每年會編預算採購禮品贈送給有業務往來的企業、學校，依規定須依退輔會造冊的名單送禮才能核銷。