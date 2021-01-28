影／虛設19家空殼公司引移工 中檢破獲大規模人口販運

台中市弘宇人力仲介公司老闆刁予弘等人，見國內嚴重缺乏建築等工人，涉嫌虛設19家空殼公司，利用不知情業者委託申辦引進移工的機會，虛增聘僱員額，引進126名越南移工，剋扣半數薪資，3年來牟利2500萬，經檢警查獲，台中地檢署今天依人口販運防制法等罪起訴刁予弘，及副總經理許士樟、越南籍翻譯吳國河、記帳士林佳瑾等4人。

檢方共查獲人力仲介公司員工9人（其中5人不起訴），空殼公司負責人16人（簡易判決）、非法聘僱移工雇主38人（即營造商，移台中市政府勞工局裁罰，已有業者被裁罰新台幣30萬、35萬不等）、被害移工91人。

檢察官張凱傑表示，在新冠肺炎疫情影響之下，雖讓我國迎來近十年來臺商回流與外商投資的高峰，從南至北，各大主要工業區，臺、外商紛紛購地、蓋廠與進駐，以致造成今天「營造業一工難求、百年大缺工」的景象。

張凱傑指出，國內營造商引入移工，條件必須是限於承包國內公共工程，以及標案金額達新台幣10億元，才可以申請移工，刁女等人即趁虛而入，涉嫌以成立人頭紙上空殼公司商號後，再以民宅虛偽申請登記成為製造業工廠，再以交叉混洗200餘名人頭臺籍勞工至前開空殼公司商號名下，再營造缺工假象。

中檢表示，仲介業者向越南移工每月可獲基本工資2萬3800元，但向廠商雇主稱越南移工每日的工資為1200元至1300元，即每月工資為3萬6000元至4萬2000元，從中攫取暴利。

刁女等人利用不知情製造業雇主委託申辦引進外勞之機會，虛增聘僱員額，藉此矇騙勞動部勞工保險局、勞動部勞動力發展署等主管機關，而成功獲取外勞聘僱許可函，藉此成功引進或承接共計126名越南籍製造業勞工入臺或予以聘僱承接；其後再將此等移工，大量非法媒介並派遣至全臺等地之公共工程等營造工地工作，並從給付移工之薪水中剋扣逾半數薪資，遇有不從者即以遣返回國威脅。

台中地檢署去年接獲台中市政府勞工局檢舉指稱，位於台中市東區的弘宇力仲介公司涉嫌以製造業名義大量合法引進或承接外勞後，再將此等外勞非法仲介至營造業勞動力市場進行勞力剝削，經檢察官張凱傑指揮移民署台中市專勤隊、中部打擊犯罪中心、刑事警察大隊佈線偵查。

案經數月偵查後，查出弘宇人力仲介有限公司負責人刁予弘（41歲，原為越南籍，後歸化為我國籍）、副總經理許士樟（57歲），結合民間記帳士林佳瑾（40歲），自2017年7月起，涉嫌虛設19家空殼公司，以民宅虛偽申請登記成為製造業工廠，再以交叉混洗200餘名人頭臺籍勞工至空殼公司商號名下，再營造缺工假象。

並另利用不知情之製造業雇主委託申辦引進外勞之機會，虛增聘僱員額，藉此矇騙勞動部勞工保險局、勞動部勞動力發展署等主管機關，而成功獲取外勞聘僱許可函，藉此成功引進或承接共計126名越南籍製造業勞工入臺或予以聘僱承接；其後再將此等移工，大量非法媒介並派遣至全台等地之公共工程等營造工地工作，並從給付移工之薪水中剋扣逾半數薪資，遇有不從者即以遣返回國威脅。

至去年9月10日，檢察官指揮員警同步針對該人力仲介公司及非法聘僱移工之營造公司位於中市潭子區、清水區工務所執行搜索，並拘提刁嫌等人到案，並於工地工務所內，當場查獲人口販運被害外籍移工20餘人並查扣電腦、帳冊、請款單、假公司商號、被害移工遭苛扣之護照等證物。