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虛擬平台溢領泰達幣 4盜幣主謀聲押

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局資安站掌握情資，指女子李思慧等人籌組網路詐欺集團，利用虛擬貨幣交易所申請帳號，再申辦網路服務，藉由重複操作泰達幣（Tether）兌換、賣出、提領手法，成功溢領泰達幣，造成被害人損失上千萬元；調查局昨天搜索約談主嫌及成員共8人到案，今晨依洗錢等聲押主謀李思慧4人。

同案聲押包括主謀張修豪、陳楷寯、林哲佑；集團成員賴俊宏20萬交保。

據調查，李思慧、張修豪、陳楷寯、賴俊宏4人涉於2020年間，先在虛擬貨幣交易平台申請帳號，再由陳俊寧、蔡宗霖、黃文俞、王明郎利用手機、電腦設備登錄交易平台，藉由重複操作泰達幣兌換、賣出、提領方式，讓系統重複執行、來不及更新，造成溢領結果產生，使被害人遭受損失。

調查發現，此集團溢領泰達幣後，又把虛擬貨幣匯到成員蔡宗霖帳戶中，藉此隱匿犯罪所得。泰達幣（Tether）是目前世上最熱門的虛擬貨幣之一，匯率與美元相仿，1顆泰達幣等於1美元。

盜幣集團主謀陳楷寯。記者林澔一／攝影
盜幣集團主謀陳楷寯。記者林澔一／攝影
泰達幣盜取主謀張修豪。記者張宏業／攝影
泰達幣盜取主謀張修豪。記者張宏業／攝影
泰達幣盜取主謀李思慧。記者林澔一／攝影
泰達幣盜取主謀李思慧。記者林澔一／攝影
盜幣集團主謀林哲佑。記者'張宏業／攝影
盜幣集團主謀林哲佑。記者'張宏業／攝影

泰達幣 虛擬貨幣 詐欺

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