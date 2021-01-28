虛擬平台溢領泰達幣 4盜幣主謀聲押
調查局資安站掌握情資，指女子李思慧等人籌組網路詐欺集團，利用虛擬貨幣交易所申請帳號，再申辦網路服務，藉由重複操作泰達幣（Tether）兌換、賣出、提領手法，成功溢領泰達幣，造成被害人損失上千萬元；調查局昨天搜索約談主嫌及成員共8人到案，今晨依洗錢等聲押主謀李思慧4人。
同案聲押包括主謀張修豪、陳楷寯、林哲佑；集團成員賴俊宏20萬交保。
據調查，李思慧、張修豪、陳楷寯、賴俊宏4人涉於2020年間，先在虛擬貨幣交易平台申請帳號，再由陳俊寧、蔡宗霖、黃文俞、王明郎利用手機、電腦設備登錄交易平台，藉由重複操作泰達幣兌換、賣出、提領方式，讓系統重複執行、來不及更新，造成溢領結果產生，使被害人遭受損失。
調查發現，此集團溢領泰達幣後，又把虛擬貨幣匯到成員蔡宗霖帳戶中，藉此隱匿犯罪所得。泰達幣（Tether）是目前世上最熱門的虛擬貨幣之一，匯率與美元相仿，1顆泰達幣等於1美元。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言