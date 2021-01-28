虛擬平台溢領泰達幣 4盜幣主謀聲押

調查局資安站掌握情資，指女子李思慧等人籌組網路詐欺集團，利用虛擬貨幣交易所申請帳號，再申辦網路服務，藉由重複操作泰達幣（Tether）兌換、賣出、提領手法，成功溢領泰達幣，造成被害人損失上千萬元；調查局昨天搜索約談主嫌及成員共8人到案，今晨依洗錢等聲押主謀李思慧4人。

同案聲押包括主謀張修豪、陳楷寯、林哲佑；集團成員賴俊宏20萬交保。

據調查，李思慧、張修豪、陳楷寯、賴俊宏4人涉於2020年間，先在虛擬貨幣交易平台申請帳號，再由陳俊寧、蔡宗霖、黃文俞、王明郎利用手機、電腦設備登錄交易平台，藉由重複操作泰達幣兌換、賣出、提領方式，讓系統重複執行、來不及更新，造成溢領結果產生，使被害人遭受損失。