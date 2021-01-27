把兒子丟派出所遭控遺棄 法庭上說出理由有洋蔥

新北一名楊姓女子8年前將11歲兒子獨留在桃園市迴龍派出所，事後被控遺棄，直到上法院才說出自己罹患嚴重精神疾病的苦衷，今天獲判無罪。

新北地院判決指出，楊女涉嫌2013年底將兒子丟在派出所，揚言「若不安置他就要殺害他或自殺」，隨後便獨自離開並未再繼續給付扶養費及其他任何費用，也未見兒子任何一面，因此被控遺棄。

審理時，楊女否認，辯稱兒子一直逃家，在派出所時又不願意跟她回家，加上她當時已罹患嚴重精神疾病，無自行照料自己和兒子生活的能力，才請員警聯繫社工要求安置。她表示，自己沒有遺棄的意思，當時有等社工到場、確定要安置才離開，之後也支付過兒子配戴眼鏡或衣服等費用，「我有想要聯繫兒子，但社工認為我不適合和兒子見面，所以不讓我們聯繫。」

法院調查，楊女辯稱有支付兒子費用雖非事實，但她離開派出所時，兒子已經被家防中心安置，並無生命危險，客觀上難構成遺棄罪。另外，醫院報告顯示楊女與兒子相處有情緒不穩情況，楊女是怕自己無法控制自己，做出她原本不想做的事情（例如自殺），所以才帶兒子去派出所尋求協助，主觀上也沒有遺棄的犯意，因此判決無罪。