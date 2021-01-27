影／潘懷宗交保 安全帽女上前護身 推擠媒體多人倒地

北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺涉嫌詐領助理補助款3百萬元，遭士林地檢署聲押禁見，士林地院今晚認定無羈押必要，分別以2百萬、150萬交保，交保離開法院時，2人均有疑似親友頭戴安全帽，奮力阻擋媒體拍攝、採訪，眾人擠成一團，多人跌倒，潘在一陣混亂中上車離去。

今晚7時許，陳男先完成交保，在多名親友朋同下逐一走出法院，大批媒體上前拍攝，突然有男子頭戴安全帽，疑似推擠媒體阻擋拍攝，陳在混亂中上車離去。