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不肖業者在二仁溪偷倒廢溶液 涉案3人10萬交保

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

橋頭地檢署日前接獲情資，有不法業者將未處理過的廢棄物廢溶液，直接倒進台南高雄之間的二仁溪流域，初估已排放數千噸廢溶液，嚴重汙染環境，不法獲利約數千萬，檢察官認為涉案3家公司負責人涉犯廢棄物清理法等，各以10萬元交保候傳。

專案小組調查發現，有兩家業者產出的有害事業廢棄物廢溶液，皆委託給某企業社處理，該企業社再交由某實業廠處理，但該實業廠卻未經處理，直接排放到廠區附近的大排，再順流匯入二仁溪流域，最早可追溯至民國90年左右。

檢方經現地稽查，於昨天通知4家業者負責人及相關人員到案說明，認定其中蔡姓業者、莊姓企業社負責人及蔡姓實業廠負責人，涉犯廢棄物清理法第 46條等罪嫌重大，因無羈押必要，由檢察官各以10 萬元交保候傳。

橋頭地檢署日前獲報，有不肖業者於台南及高雄之間的二仁溪流域傾倒未處理過的廢棄物廢溶液。記者陳玫伶／翻攝
橋頭地檢署日前獲報，有不肖業者於台南及高雄之間的二仁溪流域傾倒未處理過的廢棄物廢溶液。記者陳玫伶／翻攝
橋頭地檢署日前獲報，有不肖業者於台南及高雄之間的二仁溪流域傾倒未處理過的廢棄物廢溶液。記者陳玫伶／翻攝
橋頭地檢署日前獲報，有不肖業者於台南及高雄之間的二仁溪流域傾倒未處理過的廢棄物廢溶液。記者陳玫伶／翻攝

廢棄物 檢察官

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