不肖業者在二仁溪偷倒廢溶液 涉案3人10萬交保
橋頭地檢署日前接獲情資，有不法業者將未處理過的廢棄物廢溶液，直接倒進台南高雄之間的二仁溪流域，初估已排放數千噸廢溶液，嚴重汙染環境，不法獲利約數千萬，檢察官認為涉案3家公司負責人涉犯廢棄物清理法等，各以10萬元交保候傳。
專案小組調查發現，有兩家業者產出的有害事業廢棄物廢溶液，皆委託給某企業社處理，該企業社再交由某實業廠處理，但該實業廠卻未經處理，直接排放到廠區附近的大排，再順流匯入二仁溪流域，最早可追溯至民國90年左右。
檢方經現地稽查，於昨天通知4家業者負責人及相關人員到案說明，認定其中蔡姓業者、莊姓企業社負責人及蔡姓實業廠負責人，涉犯廢棄物清理法第 46條等罪嫌重大，因無羈押必要，由檢察官各以10 萬元交保候傳。
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