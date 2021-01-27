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批法官被「喬」改判無罪 高院：侮辱合議庭蒐證送辦

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

元霖建設負責人黃裕霖被控「灌人頭都更」，一審依偽造文書罪判黃等21人有罪，但高等法院改判21人全數無罪確定。小地主、台灣之聲網路電台負責人許榮棋等人不服，昨到高院刑事庭大廈舉布條抗議，指控案件審判長許永煌因司法官訓練所同學葉建廷擔任辯護人，而變更審案態度改判無罪；高院今發聲明指出，許榮棋等人涉嫌侮辱合議庭，將蒐集證據後移送法辦。

高院指出，合議庭是依證據認定事實、依法審判，並非被告委任特定辯護人，而影響審判長改判無罪，外界憑空揣測與事實不符。

高院認為，許永煌和葉建廷雖為司法院訓練所同期同學，但已經超過5年沒有聯繫，對方以「抗議法官許永煌被喬灌人頭都更改判無罪」布條，在刑事庭大夏門口抗議，抑制合議庭法官受人影響未依法審判，涉及侮辱合議庭，高院會搜集資料後將涉嫌人移送檢察官偵辦。

檢方起訴認為，黃裕霖買下台北市關渡知行市場土地後，過戶給多名親友和員工，以人數優勢投票通過都更，依使公務員登載不實罪起訴；士林地院一審判黃1年半徒刑，其餘20人也均有罪。

高院二審指出，無法證明黃裕霖等人買賣土地或建物違反強制或禁止規定而無效，也難認定為被公共秩序或善良風俗而無效，檢方舉證不足以認定黃等人犯罪，而改判無罪確定。

許榮棋等人舉布條抗議，並指控高院法官未依法審判。圖／翻攝自許榮棋臉書
許榮棋等人舉布條抗議，並指控高院法官未依法審判。圖／翻攝自許榮棋臉書

都更 司法院 公務員

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