妥適量刑 司法院擬設獨立機關

司法院今天表示，為提升量刑妥適、透明、公平及可預測性，確立未來量刑法制的政策方向，刑事廳重新擬具草案，將量刑委員會規劃設置為司法院的二級獨立機關。

司法院發布新聞稿指出，司法院邀請審檢辯學的專家學者組成「刑事案件量刑委員會研議委員會」25日開會，討論將量刑委員會規劃設置為司法院的二級獨立機關，並將量刑委員會辦理事項、組織及會議決議、量刑準則的訂定、修正及廢止等相關規定，列置於「刑事案件量刑委員會組織法」草案。

新聞稿指出，量刑委員會組織架構部分，多數與會委員認為成立二級獨立機關的量刑委員會、使量刑準則具有相對法律拘束力，符合量刑委員會設置之目的；至於委員資格及任命程序部分，與會者多認量刑委員會的委員無論為專任或兼任，其權限及量刑準則所具的拘束力，與委員的任命程序是否具有民主正當性息息相關。