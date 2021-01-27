議員潘懷宗涉詐3百萬元補助款 法官裁定200萬交保

台北市議員潘懷宗。聯合報系資料照 台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺，遭控長達12年詐領助理補助費約3百萬元，部分金流用來包紅白帖，檢方聲請羈押禁見。今天下午士林地院召開聲押庭，今晚6時許裁定陳玉臺150萬元交保，限制出境出海，潘部分200萬交保，限制出境出海。

據悉，潘懷宗昨日遭檢方通知到案說明，態度客氣平和，但當庭喊冤，對於助理補助金流事項不知情，且只要是陳玉臺找來的助理都信任、接受，但後續潘態度轉變，承認部分金流挪作包紅白帖和購買禮品等選民服務，對此部分「願意負責」至於是否詐領補助款避重就輕。

陳玉臺一開始否認使用人頭詐領補助，但後續同案被告供稱沒有到議員服務處上班，只有在選舉期間幫忙。

檢調認為，從去年4月起，發現有議員疑似詐領補助款，經長期調查分析金流等，發現潘議員旗下的助理金流異常，只要補助款入帳，隨即遭人提領一空，且掌握證據有部分挪作私用。

檢調發現，陳玉臺在議員服務處周邊開設鐘表店，疑似利用員工胞姊、姪子，以及李姓員工的帳戶，作為詐領助理補助款的人口帳戶，且陳玉臺持有3人的提款卡，只要補助款入帳就提領現金，部分疑似挪作私人用途，不法期間長達12年，初估不法所得約3百萬元。