司法院將開人審會決議 7法官是否移送監院

石木欽案爆出司法官與富商翁茂鍾不當接觸，司法院18日公布調查報告後，明天將開人審會決議前法官林奇福等7人是否送監察院、是否撤銷林奇福等6人司法獎章，並追繳獎勵金。

監察院去年9月間公布前公懲會委員長石木欽及多名司法檢調高層人員涉不當接觸，要求行政院及司法院2個月內就涉案司法人員提出調查報告；司法院及法務部完成調查報告，18日分別召開記者會對外說明。

調查報告，引發外界批評，司法院長許宗力20日發表聲明指出，全面調查所有涉及與翁茂鍾接觸、宴飲、收禮的法官，3個月內完成調查報告。

司法院18日指出，前最高行政法院院長林奇福、前最高法院庭長顏南全、吳雄銘、前台南地方法院法官蘇義洲等4人，分別為翁茂鍾及其公司所涉訴訟案件的承審法官，且與翁茂鍾有不當往來，違失行為情節重大，並有移付司法懲戒之必要。至於是否逾越司法懲戒權行使期間，需踐行法定程序後，由職務法庭認定。

司法院指出，前台南高分院法官曾平杉、陳義仲、前台灣高等法院庭長林金村等3人，雖然不是翁案承審法官，但與翁茂鍾不當往來次數眾多，違失行為情節重大，也有移付司法懲戒的必要。

司法院指出，7人違失行為情節重大，向司法院人事審議委員會提案，人審會明天開會決議是否送監察院。

另外，司法院人審會明天也將決議是否撤銷林奇福、吳雄銘、謝家鶴、尤豐彥、林金村及蔡清遊等6人的司法獎章，並追繳獎勵金。