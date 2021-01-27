身價破億！潘懷宗學歷曝光 被爆「醫藥界對他很感冒」

新黨台北市議員潘懷宗。圖 /取自潘懷宗粉專 台北市新黨議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺涉以人頭詐領公費助理薪資，挪作私用長達12年，初估至少300萬元，今（27日）檢方聲押不成，稍早法官裁定200萬交保。臉書粉專「水鏡政經學院」也揭露潘懷宗身價早已破億，醫藥界一直以來對他都很「感冒」。

經常發表時政言論的「水鏡政經學院」粉專，也是部分新媒體的專欄作者，下午發文爆料，根據2011年財產申報，潘懷宗身價早已超過1億，且經過這8、9年來，保守估計他的代言費超過3000萬，「這還不包括主持費、每集一萬的通告費跟每場五萬的演講費」。

「水鏡政經學院」表示，潘懷宗不缺錢，卻連違法的小數目也不放過，「這是個性跟格調問題，各種顏色的民代都有，但潘的問題遠遠不只在此」，並盤點他的5大爭議事件：

一、2011年潘懷宗在吳淡如跟謝震武的《今晚誰當家》節目中，違法一一判讀藝人的健康檢查。 二、代言的化粧品、洗髮精含可能致癌的雌激素。 三、代言的淨水器宣稱通過美國水質協會和國家基金會檢驗認證，但卻未取得美國國家衛生基金會（NSF）認證。 四、代言的產品聲稱「9周減少78%骨質流失」只是動物實驗結果，而未經人體試驗。 五、爭議最大的是去年2月潘懷宗在政論節目說，新冠病毒可能源自美國，又稱美國在2019年爆發跟電子菸有關的肺炎也是新冠病毒引起，當場跟醫生起口角。

「水鏡政經學院」接著批評潘懷宗「你說他議員當得好也就罷了，但在台北市議會開議期間，潘懷宗幾乎不到」，還曾把原訂15分鐘的質詢時間「分送」給其他議員，理由是時間重疊到他的錄影時間，「諷刺的是，因為上節目培養婆媽粉絲的媒體優勢，潘幾乎每屆都躺著選」。

潘懷宗曾擔任陽明大學醫學院藥理學教授，但「水鏡政經學院」透露，其實一直以來醫藥界對潘懷宗很感冒，因為他既不是醫師也不是藥師，大學到博士的學術專業是化學而非醫學或藥學，卻以專業形象誤導了一般民眾，「醫界朋友對潘出事的反應很一致：終於！」。

對此，有網友自首受騙「我還真以為他是醫藥相關科系」、「這種議員才應該被罷免吧」、「潘議員應該是全台灣最知名的假醫師、假藥師了」，也有人翻資料分享潘懷宗學歷「美國喬治亞州艾默蕾大學神經化學及分析化學博士、東吳大學化學系」，引來同科系的網友吐槽「我自己讀化學的，不覺得他化學多專業」。

新黨發言人陳麗玲表示，檢方指控潘懷宗12年涉貪300萬元，等於平均一個月涉嫌挪用2萬元，以潘懷宗的收入，這項指控完全不合理，新黨堅信潘懷宗的清白，絕無詐領助理費挪作私用。不過，今晚潘懷宗已從當庭喊冤，轉變態度承認部分金流挪作包紅白帖和購買禮品等選民服務，至於是否詐領補助款則避重就輕。