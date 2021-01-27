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男子遭控以食宿換性行為 證據不足法院判無罪

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

史姓男子在交友軟體上認識未滿16歲的少女小珍（化名），因小珍逃家沒地方住，史男邀小珍到高雄，由他提供吃住，事後史男被指控以提供食宿與小珍發生性行為；橋頭地院審理認為兩人對案情陳述有落差，且證據不足，判史男無罪，可上訴。

判決指出，史男2018年在交友軟體上認識小珍，得知小珍是逃家少女、無處可去，便提議由他幫忙提供食宿，兩人碰面後，史男將小珍安置在一家旅館，並提供便當等食物，兩人當晚發生性行為。

審理時史男辯稱，他並沒有跟小珍發生性關係，因小珍一看就是未成年，當天他只有買便當給小珍，並在旅館待約5分鐘後，就去櫃檯付錢了，隔天因自己涉嫌詐欺案被通緝要「跑路」，請另一位友人載小珍去車站坐車回家，但小珍不願返家，改到那位友人家住。

小珍在警詢及偵訊時對於兩人是否有約定以性行為作為食宿代價，前後證詞不一，且對當時的性行為發生過程及時間都記不清楚，法院再參考史男友人證詞，都稱史男沒有說過兩人曾發生性行為，其中一位宋姓男子也稱，史男可能覺得小珍是燙手山芋，才騙他們可以食宿換性行為，但都被拒絕。

法院審酌高雄市社會局家暴及性侵害防制輔導內容，發現小珍逃學、逃家期間，有多起認識男性網友並發生性行為的通報案例，並無證據證明小珍在此案後有何身心反應，也沒辦法作為指控史男的補強證據，因此依法判定史男無罪，全案可上訴。

高雄市一名史姓男子為逃家少女提供食宿，事後遭指控以食宿為代價性侵該少女。示意圖／Ingimage
高雄市一名史姓男子為逃家少女提供食宿，事後遭指控以食宿為代價性侵該少女。示意圖／Ingimage

性行為 交友軟體 便當

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