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涉詐助理補助款 新北議員曾煥嘉羈押禁見

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市議員曾煥嘉。圖／報系資料照片
新北市議員曾煥嘉。圖／報系資料照片

國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉嫌利用人頭詐領市議會助理補助款，昨天被檢廉單位搜索調查，訊後被認定八年前就開始犯案，不法所得逾百萬元，今天被檢察官以涉犯重罪、串證之虞聲請羈押禁見，法院稍早裁准。

檢廉發現，曾煥嘉聘請蔣姓男子擔任助理期間，蔣男也同時在科技公司上班，時間重疊長達半年之久，因此懷疑他有利用人頭詐領補助款的可能。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官許宏緯昨指揮廉政署搜索曾的辦公室和住家等8處，並調取助理聘用書、 異動表及薪資清冊等相關物證，帶回曾煥嘉及蔣姓、林姓和徐姓助理等22人漏夜偵訊。

檢方訊後認定曾煥嘉涉嫌貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪和刑法使公務員登載不實罪，罪嫌重大，以涉犯重罪、有勾串共犯之虞聲請羈押禁見獲准。另命蔣姓、林姓助理訊後5萬元交保，徐姓助理10萬元交保，其餘人請回。

檢察官

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