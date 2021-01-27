劉樂妍涉賄選PO「決定不回台灣」不出庭 法官考慮通緝

前女F4團員劉樂妍前年九合一大選期間，在臉書發文跟房客約定「回家投羅智強，就減一千塊房租」，涉賄選遭起訴。 圖／聯合報系資料照片 有「女版黃安」之稱的前「女F4」團長劉樂妍，臉書PO文要房客票投台北市議員羅智強，稱房租可減1000元，被訴賄選，台北地院去年開庭，劉女未出庭，今天又以北京疫情嚴重不到庭，法官要求律師7天內陳報不出庭理由，否則發布通緝。

今天開庭，劉樂妍的律師鄭志政陳報劉女北京市燕郊住處周邊的廊坊市、三河市在今年1月12日實施封閉管理的相關資料，藉以說明劉女為何無法出庭。

法官有備而來，提示媒體報導劉樂研日前在微博PO「台灣好危險，決定不回台灣」、「叫房屋仲介私訊賣房子」的資料給律師，稱去年12月3日透過海基會將傳票寄到燕郊給劉女，劉女簽收應知道今天庭期，指台灣沒有限制入境，而劉女為無正當理由不出庭。

蒞庭檢察官則表示，劉樂妍居住的城市目前仍可以外出，劉女並沒有正當的請假事由，甚至還會勸在中國大陸的台灣人不要回台灣過年，「她有決心不到庭的意思」，已構成逃亡事由，建請法官對她發布通緝。

起訴書指出，劉樂妍2018年7月將台北市民生西路住家租給高姓女房客，月收租1萬2000元，同年12月，要求高女票投羅智強，可減租1千元，高女當月只匯款1萬1000元的房租給劉女，劉樂妍因此被檢方依選罷法期約賄選罪起訴。