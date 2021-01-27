影／矯正署啟動假釋「春節專案」 核准到放人最快7天

法務部矯正署每月粗估核准七、八百名收容人假釋，逢農曆春節將屆，假釋核准到假釋出獄時間將大幅縮短，最快7天完成公文傳遞；矯正署副署長許金標今天說，矯正署最慢在下月9日上班日的最後一天，會完成獲准假釋者的釋放作業。

法務部長蔡清祥說，措施目的是希望受刑人早日返家與家人團聚，不過，也不是說放就放，還要配合地檢署聲請對假釋犯付保護管束，另要等特院方裁定；矯正署提出政策確實要嘉惠收容人，並鼓勵收容人更生、向上、回歸社會。

許金標說，過去從核准假釋到釋放人犯約要2周的時間，因應春節專案應會在10天甚至一周內完成釋放作業，矯正署將加速審核，使更多符合要件的收容人能返家擁抱親情。

除加速審核假釋，由於新冠肺炎疫情不退，矯正署另啟動擴大行動接見方案，上周起，通令全國各矯正機關擴大辦理電話、視訊及行動接見，為此建置323具插卡式電話及139具視訊設備，同時建置130具行動接見設備，開放民眾利用手機、平板電腦申請與收容人接見。