82歲老母關心吞太多安眠藥 逆子拐杖架脖害命 下場出爐

患憂鬱症的高雄楊姓男子去年4月疑因服安眠藥，和82歲母親起口角，他一氣之下涉重壓母親身上，拿拐杖架脖子直到窒息沒反應，再打電話報案，但母親搶救10天仍不治；一審高雄地院今下午依殺害直系血親尊親屬罪，判楊10年徒刑，褫奪公權6年，服完刑再到相當處所監禁2年，全案可上訴。

楊姓男子（59歲）審理時否認殺母犯意，也稱案發後就被羈押，未向母親上香懺悔，且健康不佳、經濟不寬裕，希望獲交保，不過雄院認為涉重罪恐逃亡，上月仍裁定延押。楊今天未出庭聽判。

起訴指出，家住高雄新興區的楊姓男子有憂鬱症、妄想症病史，去年4月4日晚間10點多，楊的母親見他服用安眠藥，開口質疑有無過量、是否需要去醫院浣腸，兩人便起口角，沒想到楊姓男子竟拿起拐杖，整個人坐壓在母親身上，大力抵住脖子，直到母親窒息陷入昏迷，他隨即撥打110報案。

救護人員到場後將已無生命跡象的楊母送醫，經插管搶救一度恢復心跳及脈搏，不過同月14日仍然宣告不治；法醫解剖發現，楊母的甲狀軟骨骨折、頸動脈遭壓迫、舌根黏膜下層充血及肌肉內出血、腦幹缺氧、腦髓瀰漫性缺氧缺血性壞死等，符合被拐杖壓迫頸部情況，確認死因是他殺。