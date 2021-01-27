詐領助理費更一審 新竹縣議員陳栢維遭判3年6月

新竹縣議員陳栢維以離職助理資料申報補助費192萬餘元，一審依利用職務機會詐取財物罪判刑3年6月，二審改輕判6月遭撤銷發回，高院更一審今天維持一審判決，判刑3年6月。

台灣高等法院新聞資料指出，陳栢維連任新竹縣議會第16屆至第19屆議員，明知謝姓公費助理已於民國101年11月離職，卻未向新竹縣議會陳報，持續以謝姓前助理資料向縣議會申報補助費，至106年間共申報新台幣171萬元。

此外，國民黨籍的陳栢維又涉嫌於105年間，以陳姓男子名義，向縣議會申報公費助理補助費共21萬餘元。

一審新竹地方法院依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判處陳栢維有期徒刑3年6月，褫奪公權3年。

二審認為陳栢維的助理均證實，陳栢維請領的補助費都支付給實質在職的助理，難以認定陳栢維有意圖為自己不法所有的詐欺主觀意圖，僅構成使公務員登載不實罪，改判6月，得易科罰金。

案經上訴，最高法院撤銷二審判決，發回更審，案件經高院更一審審理，今天宣判，認定一審判決並無違誤，駁回上訴，仍判3年6月，褫奪公權3年，自動繳交的犯罪所得191萬6153元沒收。可上訴。

更一審合議庭指出，依陳栢維於一審及更一審審理時，坦承偽造文書及使公務員登載不實；並於一審審理時，3次就利用職務機會詐取財物自白認罪，因此認定構成犯罪。陳栢維長期擔任民意代表，竟貪圖利益，以人頭助理方式詐領議會公費助理薪資，有違選民託付。

更一審指出，陳栢維犯貪污治罪條例的公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法的使公務員登載不實罪；考量他於偵查中自白犯罪，並繳交全部所得財物，依法減輕其刑。至於他雖擔任多屆新竹縣縣議員，以人頭詐取助理薪資，有計畫性持續數年，難認有刑法第59條減刑適用。