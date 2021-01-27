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台中更保「牛轉乾坤喜迎春」 春節關懷送暖清寒更生人

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

更保台中分會結合台中地檢署、台中市紅十字會、7-11新勤益門市、普安開發股份有限公司等，於春節前辦理寒冬送暖「牛轉乾坤喜迎春」春節關懷活動，將「人蔘糯米雞」、「燒酒薑母鴨」年菜、香腸禮盒、橘子禮盒、抗寒保暖毯及防疫物資等禮品分送清寒更生人家庭，讓他們提前感受年節氣氛及社會溫暖。

活動於今天上午在台中地檢署為民服務中心前，由檢察長毛有增、更保台中分會主任委員廖學從、台中市紅十字會副總幹事陳麗惠、7-11新勤益門市經理李麗疏，共同啟動此愛心善舉。

台中地檢署檢察長兼台中更保榮譽主任委員毛有增表示，感謝本著「人飢己飢」的胸懷的各界社會資源，共同關懷清寒更生家庭，愛心捐獻或支援物資等，以實際行動參與，讓他們渡過寒冬，邁向嶄新的人生。

台中更保主任委員廖學從表示：每年春節前，為幫助清寒更生家庭過好年，均會辦理寒冬送暖關懷活動，為使此善舉得以延續，誠摯地呼籲社會各界，伸出援手，有錢出錢，有力出力！

更保台中分會結合台中地檢署等，於春節前辦理寒冬送暖「牛轉乾坤喜迎春」春節關懷活動，將「人蔘糯米雞」、「燒酒薑母鴨」年菜、抗寒保暖毯及防疫物資等禮品分送清寒更生人家庭，讓他們提前感受年節氣氛及社會溫暖。圖／更保台中分會提供
更保台中分會結合台中地檢署等，於春節前辦理寒冬送暖「牛轉乾坤喜迎春」春節關懷活動，將「人蔘糯米雞」、「燒酒薑母鴨」年菜、抗寒保暖毯及防疫物資等禮品分送清寒更生人家庭，讓他們提前感受年節氣氛及社會溫暖。圖／更保台中分會提供

春節 紅十字會 愛心

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